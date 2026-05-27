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ESTADOS UNIDOS Ex-primeira-dama dos EUA achou que Joe Biden estava sofrendo um derrame durante debate com Trump "Enquanto eu o observava, pensei: 'Meu Deus, ele está tendo um derrame'. E isso me assustou terrivelmente", confessou Jill Biden

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, afirmou em uma entrevista que será publicada em breve que pensou que seu marido, o presidente Joe Biden, estava sofrendo um derrame durante um debate televisionado com Donald Trump em 2024.

"Fiquei assustada, porque nunca tinha visto Joe daquele jeito, nem antes nem depois. Nunca", disse ao programa CBS News Sunday Morning como parte de uma entrevista que será exibida neste fim de semana.

"Não sei o que aconteceu", acrescentou no trecho da entrevista divulgado nesta quarta-feira.

"Enquanto eu o observava, pensei: 'Meu Deus, ele está tendo um derrame'. E isso me assustou terrivelmente", confessou.

No debate, o então presidente Joe Biden, de 81 anos, tropeçou nas palavras, ficou várias vezes com a boca aberta e perdeu o fio das ideias enquanto tentava responder ao seu barulhento e agressivo adversário.

No entanto, imediatamente após o debate, Jill Biden elogiou a atuação do marido, dizendo diante de uma multidão de apoiadores: "Joe, você fez um trabalho excelente. Respondeu a todas as perguntas, conhecia todos os fatos".

O desempenho de Joe Biden no debate desencadeou intensa preocupação dentro do Partido Democrata devido ao seu evidente declínio, o que acabou levando à sua retirada da disputa pela Casa Branca em favor da então vice-presidente Kamala Harris.

Numerosos observadores destacaram que o declínio de Biden já era evidente muitos meses antes do debate.

A candidata democrata acabou derrotada por Trump nas eleições de novembro daquele ano.

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