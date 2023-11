Ex-primeira-dama dos EUA Rosalynn Carter morre aos 96 anos

A- A+

A ex-primeira-dama os Estados Unidos Rosalynn Carter, esposa de Jimmy Carter, morreu nesse domingo (19), às 14h10, em sua casa em Plains, Geórgia, aos 96 anos, conforme informou o Carter Center em comunicado. “Ela morreu em paz, com a família ao seu lado”, diz a nota, que a descreve como “uma apaixonada defensora da saúde mental, dos cuidados e dos direitos das mulheres”.



Com grande instinto político, foi uma primeira-dama ativista, que tomou partido em diversas causas e participou de reuniões de Gabinete, a ponto de ganhar o apelido de “copresidente”. “A primeira-dama Rosalynn Carter seguiu o seu próprio caminho, inspirando uma nação e o mundo”, afirmaram o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a primeira-dama Jill Biden num comunicado.

Rosalynn Carter foi casada durante 77 anos com Jimmy Carter, 39º presidente dos Estados Unidos e ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2002, que hoje tem 99 anos e é o ex-presidente mais velho dos Estados Unidos. O ex-presidente está em cuidados paliativos desde fevereiro, mas acabou sobrevivendo à esposa, que passou pelo mesmo esta semana. Rosalynn Carter, que sofria de demência há meses, era a segunda primeira-dama mais velha do país, atrás apenas de Bess Truman, que morreu em 1982, aos 97 anos.

Mãe de Carter fez parto

Eleanor Rosalynn Smith nasceu em Plains, Geórgia, em 18 de agosto de 1927. Ela era a mais velha de quatro filhos. Seu pai morreu quando ela era jovem, então ela assumiu grande parte da responsabilidade de cuidar dos irmãos quando sua mãe começou a trabalhar meio período. Ela mesma trabalhava enquanto estudava e, mesmo assim, se formou como a melhor da escola.

Jimmy e Rosalynn se conheciam desde sempre. Foi a mãe de Jimmy, a enfermeira Lillian Carter, quem ajudou no parto de Rosalynn. Ele foi para a Academia Naval de Annapolis (Maryland) quando ela ainda estava no ensino médio, mas eles namoraram muito jovens e se casaram quando ela tinha apenas 19 anos.

“Rosalynn foi minha parceira igual em tudo que conquistei”, disse o ex-presidente Carter no comunicado. “Ela me deu conselhos sábios e incentivo quando precisei. Enquanto Rosalynn estava no mundo, sempre soube que alguém me amava e me apoiava”, acrescentou.

"Copresidente"

Ela não era apenas uma primeira-dama qualquer. Ao contrário da maioria das suas antecessoras, ela participou em reuniões do Gabinete e falou sobre questões controversas. Carter enviou-a numa viagem à América Latina para dizer aos ditadores que levava a sério os direitos humanos. Em 1977, ela esteve no Brasil e manteve dois encontros com o presidente Ernesto Geisel (incluindo um breve bate-boca). Além disso, entrevistou-se publicamente com dois missionários americanos que viviam entre os pobres do Recife e haviam sido maltratados pela polícia. Geisel não perdoou Carter por ter mandado a mulher e, anos depois, quando ambos estavam fora do poder, recusou-se a recebê-lo e não atendeu o telefone quando ele ligou.

Carter e Rosalynn eram tão próximos que alguns assessores da Casa Branca se referiam a ela em particular como a “copresidente”. Os dois cofundaram o Carter Center ao deixarem a Casa Branca e continuaram seu trabalho lá por quatro décadas.

Junto com o marido, Rosalynn deixa filhos (Jack, Chip, Jeff e Amy), 11 netos e 14 bisnetos. Um neto morreu em 2015. “Além de ser uma mãe amorosa e uma primeira-dama extraordinária, minha mãe foi uma grande humanitária por mérito próprio”, disse Chip Carter. “Sua vida de serviço e compaixão foi um exemplo para todos os americanos. “Ela fará muita falta não apenas para nossa família, mas também para muitas pessoas que hoje têm melhores cuidados de saúde mental e acesso a recursos de cuidado.”

A Casa Branca emitiu uma declaração do atual presidente, Joe Biden, e da primeira-dama, Jill Biden. “Repetidas vezes, ao longo das mais de quatro décadas de nossa amizade, através dos rigores da campanha, através da escuridão da perda mais profunda e profunda, sempre sentimos a esperança, o calor e o otimismo de Rosalynn. “Ele sempre estará em nossos corações”, dizem eles.

“Ao longo de sua incrível vida como primeira-mãe da Geórgia e primeira-dama dos Estados Unidos, Rosalynn fez muito para atender a muitas das maiores necessidades da sociedade. Ela foi uma defensora da igualdade de direitos e oportunidades para mulheres e meninas; uma defensora da saúde mental e do bem-estar de todas as pessoas; e uma defensora dos cuidadores muitas vezes invisíveis e não remunerados dos nossos filhos, entes queridos idosos e pessoas com deficiência”, afirmam na sua declaração.

