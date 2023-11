A- A+

MUNDO Ex-primeiro-ministro britânico David Cameron retorna ao governo como chefe da diplomacia Cameron assume deste modo o cargo de chefe da diplomacia, que estava vago com a saída de James Cleverly

O ex-primeiro-ministro britânico David Cameron foi nomeado nesta segunda-feira (13) o novo ministro das Relações Exteriores, em um retorno à política surpreendente, anunciou Downing Street.

Cameron assume deste modo o cargo de chefe da diplomacia, que estava vago com a saída de James Cleverly, que foi nomeado para assumir a pasta do Interior no lugar de Suella Braverman, demitida pelo primeiro-ministro Rishi Sunak após suas críticas à polícia londrina.

