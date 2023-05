Ex-primeiro-ministro italiano Berlusconi deixa hospital após seis semanas

A- A+

O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, de 86 anos, deixou nesta sexta-feira (19) o hospital de Milão, onde ficou internado por seis semanas com uma infecção pulmonar e para tratar a leucemia, disse um fotógrafo da AFP no local.

Berlusconi entrou em um carro com vidros escuros e deixou o hospital San Raffaele, na capital da Lombardia, por volta das 13h15 (8h15 de Brasília), onde foi internado em 5 de abril.

Ele foi internado para tratar problemas relacionados a uma infecção pulmonar, mas seus médicos revelaram que ele sofria de leucemia crônica.

Em maio, ele falou com apoiadores em uma mensagem de vídeo de seu quarto de hospital, sentado atrás de uma mesa com a faixa do partido e a bandeira italiana atrás dele.

Berlusconi foi internado diversas vezes nos últimos anos, principalmente após contrair covid-19 em 2020.

A sua carreira política está relacionada com a história italiana dos últimos 30 anos, em que foi primeiro-ministro em três mandatos, entre 1994 e 2011.

Atualmente, ele é senador e presidente do 'Forza Italia', um partido de direita e sócio do governo de coalizão da primeira-ministra de extrema direita Giorgia Meloni.

Meloni o visitou no hospital no domingo e disse que estava de "com humor excelente" e continuava trabalhando "incansavelmente". "Estamos esperando por você no terreno para travar nossas batalhas juntos", disse a líder de extrema direita nesta sexta-feira.

O número dois do 'Forza Italia', o ministro das Relações Exteriores Antonio Tajani, e seu aliado de coalizão Matteo Salvini, líder do partido anti-imigração Liga, também o visitaram.

"Bem-vindo ao lar, grande Silvio", tuitou Matteo Salvini nesta sexta-feira. "Estamos todos felizes com seu retorno para casa, bem-vindo presidente", escreveu Tajani.

