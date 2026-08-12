A- A+

Luto Ex-primeiro-ministro reformista chinês Zhu Rongji morre aos 97 anos Nascido em outubro de 1928 em Changsha, no centro do país, Zhu filiou-se ao Partido Comunista em 1949, ano em que Mao Tsé-Tung proclamou a criação da "Nova China"

O ex-primeiro-ministro chinês Zhu Rongji, cujas reformas de mercado foram desenvolvidas para o avanço econômico do país, mas também para a explosão das desigualdades, faleceu nesta quarta-feira (12) aos 97 anos, informou a imprensa estatal.

“O ex-primeiro-ministro chinês Zhu Rongji morreu devido a uma doença na manhã de quarta-feira(12) em Pequim”, anunciou a agência estatal de notícias Xinhua.

Zhu promoveu reformas que desenvolveram para o crescimento econômico extraordinário da China quando esteve no cargo de primeiro-ministro, de 1998 a 2003, durante a presidência de Jiang Zemin.

Depois de superar dois expurgos dentro do Partido Comunista Chinês (PCC), Zhu defendeu com afinco a economia de mercado, a privatização de empresas estatais e a integração da China à economia mundial.

Nascido em outubro de 1928 em Changsha, no centro do país, Zhu filiou-se ao Partido Comunista em 1949, ano em que Mao Tsé-Tung proclamou a criação da "Nova China".

Trabalhando na área de planejamento econômico, ele foi afastado pela primeira vez do partido durante a "Campanha das Cem Flores", na década de 1950, por suas críticas às políticas econômicas "irracionais" de Mao.

Após ser beneficiado por uma anistia, ele voltou a ser afastado durante os anos caóticos e violentos da Revolução Cultural, quando foi enviado para trabalhar no campo.

O PCC o reabilitou após a morte de Mao. Zhu trabalhou no Ministério do Petróleo e na Comissão Estatal de Economia, antes de chamar a atenção do então presidente Deng Xiaoping em 1988, quando foi nomeado prefeito de Xangai, principal centro econômico da China.

Veja também