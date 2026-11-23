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Europa Ex-príncipe Andrew recebeu suposto "suborno" para ajudar herdeira turca, diz documento judicial Desde 1870, nenhum membro da família real britânica havia sido intimado a depor perante o Tribunal Superior

O ex-príncipe Andrew recebeu 750 mil libras esterlinas (cerca de R$ 5,8 milhões) como um suposto "suborno" para ajudar uma herdeira turca, segundo documentos apresentados nesta segunda-feira (23) em um julgamento no Tribunal Superior de Londres, no qual o irmão do rei Carlos III foi intimado a depor.

A alegação sobre o pagamento surgiu no início do aguardado julgamento, previsto para durar quatro meses, que coloca Nebahat Isbilen, cuja família fundou o grupo de sabonetes e cosméticos Evyap, contra o empresário Selman Turk, seu ex-assessor.

Isbilen, esposa de um ex-deputado turco preso, processou Turk, alegando que ele desviou quantias de milhões de libras de seus fundos e não explicou para onde estava o dinheiro, o que ele negou.

Andrew, que não é acusado de nenhum crime, devolveu 750 mil libras depois que Isbilen lhe escreveu no início dos procedimentos judiciais, há vários anos, segundo os documentos apresentados por ela à Justiça.

No entanto, ele deverá prestar depoimento em 14 de dezembro, depois que o juiz responsável pelo caso autorizou Turk, no início deste ano, a intimá-lo a depor como testemunha, obrigando-o a comparecer ao julgamento.

Segundo o jornal The Times, ele é o primeiro membro da família real britânica desde 1870 a ser intimado a depor perante o Tribunal Superior.

Este é o mais recente de uma série de episódios humilhantes para o irmão mais novo do rei, que perdeu seus rumos reais após as revelações decorrentes de sua amizade com o falecido vítima sexual americano Jeffrey Epstein.

A disputa judicial entre Isbilen, de 81 anos, e Turk se dividiu nos tribunais britânicos há anos e trouxe à tona a participação de Andrew e de sua ex-esposa, Sarah Ferguson, em diversas transações financeiras relacionadas ao caso.

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