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ESTADOS UNIDOS Ex-procuradora-geral dos EUA Pam Bondi é diagnosticada com câncer após ser demitida por Trump Aliada do republicano passou por tratamento para câncer de tireoide e se recupera; revelação ocorre em meio à indicação dela para conselho da Casa Branca voltado à inteligência artificial

A ex-procuradora-geral dos Estados Unidos Pam Bondi, de 60 anos, foi diagnosticada com câncer de tireoide pouco depois de ser afastada pelo presidente Donald Trump do comando do Departamento de Justiça, segundo o site Axios. Ela passou por tratamento contra a doença e está se recuperando.

A revelação ocorre em meio à informação de que Trump indicou Bondi para integrar o Conselho Presidencial de Assessores em Ciência e Tecnologia, conhecido pela sigla PCAST, em uma função voltada a políticas de inteligência artificial. A ex-procuradora-geral havia deixado o cargo no mesmo dia em que acompanhou o presidente à Suprema Corte para assistir aos argumentos orais em um caso importante sobre cidadania por nascimento.

Após a notícia sobre o diagnóstico, Bondi recebeu mensagens de apoio nas redes sociais. “Pam vem, silenciosamente, dando uma surra no câncer nas últimas semanas”, escreveu no X Katie Miller, apresentadora de podcast e ex-integrante da Casa Branca. “[Bondi] tem um coração de ouro”, acrescentou.

De acordo com a Cleveland Clinic, a maioria dos casos de câncer de tireoide pode ser tratada com sucesso. A instituição afirma que a taxa de sobrevida em cinco anos para a doença é superior a 98%, embora o prognóstico varie conforme o tipo e o estágio do câncer.

O caso de Bondi lembra o de Jared Kushner, genro de Trump, que revelou em seu livro de memórias ter enfrentado, em segredo, um câncer de tireoide enquanto ocupava uma função de destaque na Casa Branca durante o primeiro mandato do republicano. Kushner passou por uma cirurgia para remover um tumor na garganta quando trabalhava em assuntos relacionados ao Oriente Médio e, em 2022, já fora do governo, foi submetido a uma segunda cirurgia na tireoide.

Depois de ser afastada, Bondi prometeu “continuar lutando pelo presidente Trump”. “Liderar os esforços históricos e altamente bem-sucedidos do presidente Trump para tornar os Estados Unidos mais seguros foi a honra de uma vida, e facilmente o primeiro ano mais consequente do Departamento de Justiça na história americana”, escreveu ela no X no mês passado.

“Continuo eternamente grata pela confiança que o presidente Trump depositou em mim para Tornar os Estados Unidos Seguros Novamente”, acrescentou.

Trump indicou o vice-procurador-geral Todd Blanche para atuar como procurador-geral interino enquanto decide quem ocupará o cargo de forma permanente. A Casa Branca não respondeu imediatamente ao pedido de comentário feito pelo New York Post.

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