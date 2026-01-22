A- A+

ESTADOS UNIDOS Ex-promotor especial volta a acusar Trump de tentar reverter os resultados das eleições de 2020 Os republicanos convocaram Smith e outros funcionários para explicar suas investigações durante esses anos

O ex-promotor especial Jack Smith defendeu, nesta quinta-feira (22), sua decisão de processar Donald Trump, acusando-o de participar de um "esquema criminoso" para anular os resultados da eleição presidencial de 2020, na qual ele perdeu para o democrata Joe Biden.

Em depoimento preparado perante o Comitê Judiciário da Câmara, Smith afirmou que sua equipe de investigadores "reuniu provas além de qualquer dúvida razoável de que o presidente Trump se envolveu em atividades criminosas".

Os republicanos, que controlam o comitê, convocaram Smith e outros funcionários para explicar suas investigações durante esses anos, após a traumática transição política de janeiro de 2021, quando Trump lutou até o fim, incluindo um protesto de seus apoiadores que invadiram o Capitólio.

Smith também foi responsável por outra investigação sobre os arquivos oficiais que Trump mantinha em sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida, o que levou o FBI a fazer uma busca e apreensão em sua mansão.

Duas das acusações feitas por Smith e sua equipe a respeito do comportamento de Trump antes e depois da eleição de 2020 foram invalidadas pela Suprema Corte dos EUA.

