Ex-secretário de Lagoa dos Gatos é preso na Paraíba por acidente que matou família em Pernambuco

A- A+

O ex-secretário de Saúde de Lagoa dos Gatos, no Agreste de Pernambuco, Paulo Ricardo Soares Torres, de 34 anos, foi preso preventivamente na Paraíba na terça-feira (22).

Contra ele havia um mandado de prisão em aberto relacionado a um acidente de trânsito com três mortes ocorrido em 2024, em Agrestina, também no Agreste do estado.

Segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), a prisão ocorreu em Campina Grande (PB), onde ele deve passar por audiência de custódia e, posteriormente, ser transferido para Pernambuco.

O sinistro de trânsito envolvendo o ex-secretário aconteceu na noite de 4 de abril de 2024, na BR-104, na zona rural de Agrestina.

Um carro colidiu frontalmente com uma moto onde estavam um homem e uma mulher de 23 e 27 anos, respectivamente, e o filho deles, de 4 anos.

Os três ocupantes da motocicleta não resistiram ao impacto da batida e morreram no local. Tanto o veículo quanto a moto ficaram parcialmente destruídos após a colisão.



A Polícia Rodoviária (PRF) foi acionada e, na época, afirmou que o motorista do carro fugiu do local antes da chegada das autoridades. O veículo foi deixado na área.

A corporação também apontou na época a suspeita de que o carro teria entrado na contramão da rodovia e atingido a motocicleta.

"A Vara Única de Agrestina recebeu a denúncia contra o réu no dia 14 de janeiro de 2025. No documento, o MPPE acusou o réu como autor do crime de homicídio qualificado das três vítimas do acidente de trânsito. As qualificadoras do homicídio indicadas na denúncia foram meio cruel e mediante dissimulação", destacou o TJPE.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que, através da 89ª Delegacia de Caruaru, cumpriu o mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara Única de Agrestina. Afirmou ainda que a ação contou com o apoio da Polícia Civil da Paraíba.

Veja também