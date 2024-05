Ex-sinhazinha do Boi Garantido morre em Manaus; polícia prende mãe e irmão da vítima

A- A+

Djidja Cardoso, ex-sinhazinha do Boi Garantido, do Amazonas, foi encontrada morta, na casa em que morava com a mãe e o irmão, na última terça-feira (28), em Manaus. A família não divulgou detalhes sobre a morte. Nesta quinta-feira (30), o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) decretou a prisão da mãe, do irmão e de três funcionários do salão de beleza Belle Femme, criado por Djidja.

A empresária representou a sinhazinha do Boi Garantido entre 2015 e 2020. Após a "aposentadoria" do cargo, Djidja abriu o salão de beleza Belle Femme com sua família. Quatro anos após a abertura do seu salão, a ex-sinhazinha morreu com apenas 32 anos.

Segundo a justiça, a prisão preventiva dos familiares e funcionários foi indicada por conta dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e estupro (esse direcionado apenas ao irmão da vítima, Ademar Cardoso).

O mandado foi expedido para a prisão de:

-Ademar Farias Cardoso Neto, irmão de Djidja Cardoso

-Cleusimar Cardoso Rodrigues, mãe de Djidja

-Verônica da Costa Seixas, gerente do salão

-Marlisson Vasconcelos Dantas, cabeleireiro

-Claudiele Santos da Silva, maquiadora do salão de beleza Belle Femme

Djidja (à esquerda), sua mãe (ao meio) e seu irmão (à direita)

Logo após a morte da empresária, uma série de acusações foram feitas com relação ao uso de drogas exacerbado na residência onde Djidja foi encontrada sem vida.

O Diário do Pará divulgou que um boletim de ocorrência foi registrado em 24 de abril deste ano em que parentes da ex-sinhazinha denunciavam cárcere privado e condições lamentáveis devido ao uso de drogas. A mãe e o irmão de Djidja não deixavam outros familiares entrarem no local, informaram tias da vítima.

Djidja Cardoso havia revelado, em fevereiro, no Instagram, que lutava contra a depressão.

Segundo o G1 Manaus, a Polícia Civil conseguiu prender a mãe, o irmão e a gerente do salão. Os três foram encontrados em um veículo, tentando fugir, por volta das 16h desta quinta. Com eles, foi apreendido uma mochila, onde estavam armazenadas drogas.

Festival de Parintins

Djidja Cardoso ao lado do Boi Garantido

Sinhazinha

O cargo de sinhazinha, anteriormente ocupado por Djidja, representa a herdeira da fazenda em que se desenvolve o Auto do Boi no Festival Folclórico de Parintins, realizado comumente na última semana do mês de junho, no Amazonas.

São realizados dois desfiles na festa, um do Boi Caprichoso, e um do Boi Garantido, ao qual Djidja pertencia. Cada boi possui uma cor definida: o Caprichoso com azul e o Garantido com vermelho.

As apresentações, que lembram um pouco os desfiles de escolas de samba, são realizadas durante três noites seguidas (sexta-feira, sábado e domingo), podendo cada uma delas ter no máximo 2h30 e no mínimo 2h.

