Ter, 04 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça04/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
LUTO

Ex-vice-presidente americano Dick Cheney morre aos 84 anos

Cheney foi o 46º vice-presidente dos EUA, servindo sob o presidente republicano George W. Bush por dois mandatos

Reportar Erro
Ex-vice-presidente americano Dick Cheney morre aos 84 anosEx-vice-presidente americano Dick Cheney morre aos 84 anos - Foto: Saul Loeb / AFP

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Dick Cheney faleceu aos 84 anos, anunciou sua família nesta terça-feira (4), segundo a imprensa americana.

Número dois do presidente republicano George W. Bush durante dois mandatos (2001-2009), Cheney era conhecido por sua grande influência nos bastidores e foi considerado um dos vice-presidentes mais poderosos da história dos Estados Unidos.

A morte foi provocada por complicações relacionadas a uma pneumonia, além de doenças cardíacas e vasculares, segundo a família.

Leia também

• Morre Diane Ladd, atriz indicada ao Oscar e mãe de Laura Dern, aos 89 anos

• Ativista e viúva de Marighella, Clara Charf morre aos 100 anos

• Morre Lô Borges, um dos grandes nomes da MPB, aos 73 anos

Cheney surpreendeu os americanos durante as eleições de 2024 ao anunciar que votaria na candidata democrata, Kamala Harris, por considerar que Donald Trump não estava apto para ocupar a Casa Branca.

"Temos o dever de colocar o país acima de nossas divisões para defender a Constituição", declarou ao apoiar Kamala.

Cheney foi o companheiro de chapa de George W. Bush em duas campanhas presidenciais bem-sucedidas e seu conselheiro mais influente na Casa Branca durante um período marcado pelo terrorismo, a guerra e as mudanças econômicas.

Vítima de problemas coronários durante quase toda sua vida adulta, Cheney sofreu cinco ataques cardíacos entre 1978 e 2010 e usava um marca-passo desde 2001.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter