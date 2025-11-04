A- A+

LUTO Ex-vice-presidente americano Dick Cheney morre aos 84 anos

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Dick Cheney faleceu aos 84 anos, anunciou sua família nesta terça-feira (4), segundo a imprensa americana.

Número dois do presidente republicano George W. Bush durante dois mandatos (2001-2009), Cheney era conhecido por sua grande influência nos bastidores e foi considerado um dos vice-presidentes mais poderosos da história dos Estados Unidos.

A morte foi provocada por complicações relacionadas a uma pneumonia, além de doenças cardíacas e vasculares, segundo a família.

Cheney surpreendeu os americanos durante as eleições de 2024 ao anunciar que votaria na candidata democrata, Kamala Harris, por considerar que Donald Trump não estava apto para ocupar a Casa Branca.

"Temos o dever de colocar o país acima de nossas divisões para defender a Constituição", declarou ao apoiar Kamala.

Cheney foi o companheiro de chapa de George W. Bush em duas campanhas presidenciais bem-sucedidas e seu conselheiro mais influente na Casa Branca durante um período marcado pelo terrorismo, a guerra e as mudanças econômicas.

Vítima de problemas coronários durante quase toda sua vida adulta, Cheney sofreu cinco ataques cardíacos entre 1978 e 2010 e usava um marca-passo desde 2001.

