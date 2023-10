A- A+

EUA Ex-vice-presidente dos EUA Mike Pence suspende candidatura à Casa Branca Decisão está relacionada aos fracos números nas pesquisas e dificuldades de financiamento; Trump segue favorito dentro do Partido Republicano para a indicação

O ex-vice-presidente dos EUA, Mike Pence, anunciou neste sábado a suspensão da campanha pela vaga do Partido Republicano na eleição presidencial do ano que vem. Pence, que se apresentava como um nome de oposição ao de Donald Trump, vinha enfrentando dificuldades nas pesquisas de opinião, e também estava longe de atingir as metas de arrecadação.

— Depois de muita oração e deliberações, decidi suspender minha campanha para a Presidência hoje — disse Pence, durante discurso da Coalizão Judaica Republicana, em Las Vegas. — Hoje venho dizer a vocês que ficou claro que não é a minha hora.

Desde o anúncio de que iria concorrer à indicação republicana para a eleição do ano que vem, Pence vinha patinando nas pesquisas internas do partido — segundo o site FiveThirhyEight, que elabora uma média das sondagens, ele está abaixo dos 4% de intenção de voto. Os números, como apontaram integrantes da campanha à CNN, acenderam o sinal de alerta para o risco de que ele não conseguisse sequer se qualificar para o debate entre os pré-candidatos, previsto para o mês que vem. Esse, somado à dificuldade de conseguir doações, foi um fator determinante para a decisão.

Veja também

