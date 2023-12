A- A+

AMÉRICA DO SUL Ex-vice-presidente equatoriano se refugia na embaixada do México em Quito Jorge Glas foi condenado por corrupção

O ex-vice-presidente do Equador Jorge Glas, condenado por corrupção, se refugiou nesse domingo (17) na embaixada do México em Quito após ser procurado pelo Ministério Público, informaram os governos dos dois países.

O político solicitou "sua entrada e salvaguarda" na sede diplomática, "expressando temor por sua segurança e liberdade pessoal", afirma um comunicado divulgado pelo governo mexicano, que explica que Glas é um "convidado" e que não apresentou uma solicitação formal de asilo.

"O Equador pede às autoridades mexicanas que convidem o senhor Glas a cooperar com as autoridades policiais", afirmou o Ministério das Relações Exteriores.

O ministério não explicou se há um mandado de prisão contra o ex-vice-presidente, nem as eventuais acusações contra ele.

O jornal El Universo de Quito informou que Glas é procurado para responder por supostos atos de peculato em uma obra pública que teve o contrato assinado após um terremoto em 2016.

Se o ex-vice-presidente apresentar um pedido formal de asilo político, o México vai "analisar com cuidado e obterá as informações necessárias para proceder de maneira correspondente, de acordo com os tratados internacionais pertinentes", destacou o Ministério das Relações Exteriores.

Glas foi condenado em dezembro de 2017 a seis anos de prisão por envolvimento no esquema de corrupção da empreiteira brasileira Odebrecht. Em 2022, ele obteve liberdade condicional.

Nos últimos anos, o México concedeu asilo ou refúgio a outros ex-funcionários do governo do ex-presidente Rafael Correa (2007-2017), como o ex-chanceler Ricardo Patiño e os deputados Soledad Buendía, Carlos Viteri e Gabriela Rivadeneira.

