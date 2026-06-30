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SAÚDE Exagerou na comemoração do jogo? Veja como lidar com a ressaca Ainda não existe cura para a ressaca, mas é possível aliviar os sintomas

Em partida eletrizante, a seleção brasileira venceu o Japão por 2 a 1 e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo, em plena segunda-feira. Se você é um dos torcedores que se empolgou na comemoração e exagerou na bebida, mas ainda precisa trabalhar nesta terça-feira, algumas estratégias podem ajudar a aplacar a ressaca.

A ressaca é um complexo de sintomas que se desenvolvem depois do uso excessivo de álcool. Eles variam entre mal-estar geral, dor de cabeça, fadiga, náusea, boca seca, sede, falta de apetite, dificuldade de concentração e déficit cognitivo, por exemplo.





Torcedores brasileiros acompanham a transmissão da partida entre Brasil e Japão na Fan Zone do Anhangabaú, em São Paulo — Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Ainda não existe cura para a ressaca. A melhor forma é evita-la, bebendo menos. Mas se isso não aconteceu, algumas coisas podem ajudar a controlar os sintomas. O extrato do ginseng, por exemplo, normaliza os níveis de glicose e reduz a gravidade de sintomas, como fadiga, tontura e dor de cabeça.

O café, por outro lado, deve ser evitado. Além de forte, é uma bebida estimulante. Em vez disso, prefira chás calmantes, como camomila, erva cidreira, verde e até mesmo o matcha. Eles têm propriedades desintoxicantes que podem ajudar a eliminar qualquer vestígio do álcool na corrente sanguínea.





Mas o mais importante, segundo especialistas, é se manter hidratado. Entre os sucos naturais, os sucos de frutas sem coar são os melhores, principalmente o abacaxi que tem a bromelina, uma enzima que ajuda na digestão. Suco de melancia e melão também são bons porque tem bastante água.

O gengibre também é um alimento listado por nutricionistas como auxiliador para combater os sintomas da ressaca. Ele pode ser consumido em forma de chás, em pó ou adicionado em sucos. Tem uma função que alivia enjoo e náuseas associados à ressaca.

A laranja, ajuda a manter o nível de glicemia no sangue (controlando o efeito do álcool). Outras frutas ricas em vitamina C que auxiliam o fígado a remover as toxinas do álcool do organismo são: limão, acerola, kiwi e tangerina.

Em relação à alimentação, deve-se evitar a ingestão de comidas gordurosas, para não aumentar a sensação de náuseas e enjoos. Algumas medicações, como analgésicos, podem ajudar a lidar com as dores de cabeça e medicamentos específicos podem controlar o enjoo.

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