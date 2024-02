A- A+

Saúde e bem-estar Exagerou no Carnaval? Confira dicas para recuperação mais rápida Hidratação está entre as prioridades para se recuperar dos dias de folia

Nos dias de Carnaval, para muita gente o único compromisso é com a diversão. Com isso, os cuidados com a saúde e bem-estar dão lugar ao alto consumo de bebidas alcoólicas, falta de hidratação, alimentação à base de junk-food ou até mesmo ficar muitas horas sem se alimentar. Mas a rotina volta e é hora de correr atrás do prejuízo.

A primeira coisa a se fazer no pós-carnaval é priorizar a hidratação, com o consumo de muita água, água de coco, sucos naturais, chás, frutas. A regra é desintoxicar o organismo. “O álcool exerce efeito diurético em nosso corpo, pode levar à desidratação, que prejudica o seu desempenho físico e a capacidade do corpo em se recuperar após o exercício físico”, explica a nutricionista Raphaella Cardoso, da Cia Athletica.

Raphaella Cardoso, nutricionista. Foto: Nicoli Mazzarollo/Divulgação

Segundo a profissional, nos próximos dias é importante que se opte por uma alimentação leve, com o consumo de alimentos saudáveis e in natura, à base de frutas, legumes, verduras e fibras para que se retome uma rotina saudável. É importante que se evite produtos industrializados, gorduras, açúcares e frituras.

Atividades físicas

Raphaella ressalta ainda que uma coisa importante para ajudar no processo de desintoxicação do corpo é a prática de atividade física, mesmo que seja de leve, para quem não tem isso na sua rotina. Para quem já faz exercícios físicos ou pratica algum esporte regularmente, é importante voltar à rotina.

Por fim e também muito importante nesse período pós carnaval é o descanso. A profissional afirma que, depois de uma rotina puxada de festas, bloquinhos e noites mal dormidas, é importante que se coloque o sono em dia. “Tente dormir oito horas, pois isso vai ajudar a regular o organismo”, aconselha.

Prejuízos do álcool para quem treina

“O consumo de álcool interfere no funcionamento do seu organismo como um todo, incluindo a parte responsável pela oxidação de gordura. Dessa forma, há uma maior chance de você acumular gordura corporal, o que compromete o seu objetivo de ganho de massa muscular saudável e o condicionamento físico”, afirma a nutricionista.

