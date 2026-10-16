Pontífice
Exames mostram 'melhora constante' da saúde do papa Leão XIV
"Nesta manhã, o Santo Padre foi submetido a exames de sangue e a uma radiografia de tórax, que confirmaram uma melhora constante de seu estado geral", afirma o comunicado do Vaticano
Esta foto, tirada e divulgada em 16 de outubro de 2026 pela Mídia do Vaticano, mostra o Papa Leão XIV celebrando uma missa no Hospital Universitário Gemelli, em Roma, onde se recupera de uma cirurgia para remover um tumor cancerígeno do pulmão direito - Foto: Handout/Vatican Media/AFP
Os exames médicos do papa Leão XIV, de 71 anos, mostram uma "melhora constante" de seu estado de saúde três dias após uma cirurgia para retirar um tumor cancerígeno do pulmão, afirmou o Vaticano nesta sexta-feira (16).
"Nesta manhã, o Santo Padre foi submetido a exames de sangue e a uma radiografia de tórax, que confirmaram uma melhora constante de seu estado geral", afirma o comunicado.
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O pontífice cumpre "suas atividades cotidianas normais com total autonomia", acrescenta a nota.