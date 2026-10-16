A- A+

Pontífice Exames mostram 'melhora constante' da saúde do papa Leão XIV "Nesta manhã, o Santo Padre foi submetido a exames de sangue e a uma radiografia de tórax, que confirmaram uma melhora constante de seu estado geral", afirma o comunicado do Vaticano

Os exames médicos do papa Leão XIV, de 71 anos, mostram uma "melhora constante" de seu estado de saúde três dias após uma cirurgia para retirar um tumor cancerígeno do pulmão, afirmou o Vaticano nesta sexta-feira (16).

"Nesta manhã, o Santo Padre foi submetido a exames de sangue e a uma radiografia de tórax, que confirmaram uma melhora constante de seu estado geral", afirma o comunicado.

O pontífice cumpre "suas atividades cotidianas normais com total autonomia", acrescenta a nota.

Veja também