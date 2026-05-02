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SAÚDE Exceder 4 doses de álcool em um fim de semana do mês já aumenta risco de doença no fígado em 3 vezes O estudo foi publicado na revista científica Clinical Gastroenterology and Hepatology

Pesquisa americana da Escola de Medicina Keck da Universidade do Sul da Califórnia, mostra que beber de forma excessiva, ainda que apenas uma vez ao mês, é suficiente para aumentar de forma significativa o risco de danos ao fígado.

Os cientistas, que publicaram o trabalho na revista científica Clinical Gastroenterology and Hepatology, analisaram pacientes com esteatose hepática associada à disfunção metabólica (MASLD), que é conhecida popularmente como gordura no fígado associada a uma condição como obesidade ou diabetes.

Ao observar os pacientes que faziam consumo episódico excessivo de álcool, os pesquisadores constataram que eles tinham um risco significativamente maior de fibrose hepática, que é uma cicatrização que pode evoluir para quadros graves, como de cirrose ou insuficiência hepática. Esse padrão de consumo de álcool é definido como quatro ou mais doses em um dia para mulheres e cinco ou mais doses em um dia para homens.

Ao analisar esse aumento do risco, os responsáveis pelo trabalho constataram que aqueles que faziam o consumo excessivo pelo menos uma vez por mês já tinham um risco três vezes maior de desenvolver fibrose hepática avançada do que indivíduos que distribuíam a mesma quantidade total de álcool ao longo do tempo.





"Este estudo é um grande alerta porque, tradicionalmente, os médicos tendem a considerar a quantidade total de álcool consumida, e não a forma como ele é consumido, ao determinar o risco para o fígado. Nossa pesquisa sugere que o público precisa estar muito mais ciente do perigo do consumo excessivo ocasional de álcool e deve evitá-lo, mesmo que beba moderadamente no restante do tempo”, afirma Brian P. Lee, hepatologista e especialista em transplante de fígado da Keck Medicine e pesquisador principal do estudo, em nota.

A pesquisa também apontou que adultos mais jovens e homens foram os mais propensos a relatarem o consumo episódico excessivo de álcool. Além disso, o risco foi dose-dependente: quanto maior o número de doses consumidas de uma só vez, maior tendia a ser a fibrose hepática.

Para chegar a esses resultados, os cientistas americanos utilizaram dados de mais de 8 mil adultos coletados entre 2017 e 2023 por meio da Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição dos EUA. A equipe de pesquisa teve a MASLD como foco devido à sua prevalência elevada entre a população do país. Segundo os autores, a doença afeta pessoas com excesso de peso, obesidade ou outras condições metabólicas, como diabetes tipo 2, pressão alta ou colesterol alto, e está em crescimento.

Mais da metade dos adultos incluídos no estudo relatou consumo episódico excessivo de álcool, e quase 16% dos pacientes com MASLD. Eles compararam então esses indivíduos com outros pacientes com MASLD do mesmo perfil de idade, sexo e consumo médio semanal de álcool, diferenciando apenas o padrão: se era de forma excessiva em apenas um dia ou distribuída ao longo do tempo. O resultado foi o risco triplicado no primeiro grupo.

Lee afirma que beber grandes quantidades de álcool de uma só vez pode sobrecarregar o fígado e aumentar a inflamação, o que leva à cicatrização e ao dano. E considera que os achados devem servir como um alerta para toda a população, e não apenas para os que têm MASLD.

"Com mais da metade dos adultos relatando algum consumo episódico excessivo de álcool, essa questão merece mais atenção tanto de médicos quanto de pesquisadores para ajudar a entender melhor, prevenir e tratar a doença hepática”, afirma.

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