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SAÚDE Excesso de sal e automedicação elevam risco de doenças renais, diz nefrologista Especialista alerta para riscos da hipertensão, automedicação e excesso de sal para a saúde dos rins

O consumo excessivo de sal, a automedicação e a baixa ingestão de água estão entre os fatores que podem prejudicar a saúde dos rins. No Brasil, a hipertensão é uma das principais causas de doenças renais, segundo o Ministério da Saúde.

Essas patologias são de curso prolongado. Inicialmente parecem benignas, porém, com o passar do tempo, muitas delas podem se tornar graves. Além disso, a evolução é assintomática, o que contribui para que o diagnóstico seja feito tardiamente.

Evento tratou do assunto

Em função do Dia Mundial do Rim, celebrado na última quinta-feira (12), o Centro de Nefrologia (Uninefron) participou, em parceria com a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), de uma ação na orla de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, oferecendo gratuitamente exames avaliativos sobre a saúde renal, como testes de glicemia, aferição de pressão arterial e orientações sobre doenças que afetam os rins. O público também pôde verificar a dosagem de creatinina.

Veja as imagens do encontro

Evento aconteceu nesta quinta-feira (12) | Fotos: divulgação

Evento aconteceu nesta quinta-feira (12) | Fotos: divulgação

Evento aconteceu nesta quinta-feira (12) | Fotos: divulgação

Evento aconteceu nesta quinta-feira (12) | Fotos: divulgação

Evento aconteceu nesta quinta-feira (12) | Fotos: divulgação

Funções dos rins

• Excreção de produtos finais de diversos metabolismos;

• Produção de hormônios;

• Controle do equilíbrio hidroeletrolítico;

• Controle do metabolismo ácido-básico;

• Controle da pressão arterial.

Fonte: Ministério da Saúde

Hábitos que protegem os rins

Segundo o nefrologista Mário Henriques, é importante que o paciente observe alguns hábitos de vida que podem contribuir para uma plena saúde renal. O tabagismo também aumenta o risco de doenças cardiovasculares, principalmente infarto e acidente vascular cerebral (AVC).

Henriques indica que a ingestão adequada de líquido por dia pode salvar os rins. A pessoa deve beber em torno de 30 a 35 ml de água por quilo, ou seja, se ela tem 70 kg, deve ingerir de dois a dois litros e meio de líquido por dia.

“Tendo doença renal, a pessoa deve reduzir proteínas e tentar comer alimentos com menor quantidade de sal. Isso evita o aparecimento de algumas complicações como a hipertensão. Também é recomendado fazer atividade física regular, priorizando a saúde cardiovascular. Contribui com a perda de peso e melhor controle do peso corporal. A obesidade está relacionada com doença renal”, pontua o especialista, que aponta também a necessidade de acompanhamento de um nutricionista ou nefrologista para avaliar os casos.

Automedicação é risco para os rins

Outro ponto que deve ser veementemente evitado, principalmente para quem já foi acometido de doença renal, é a automedicação. O paciente deve consumir uma quantidade mínima de remédios que sejam necessários. Além disso, o uso de medicamentos por conta própria ou por orientação de terceiros que não sejam médicos pode causar insuficiência renal.

“Os anti-inflamatórios não hormonais que são vendidos sem receita médica podem causar, inclusive, a necessidade de hemodiálise [processo que substitui a função vital dos rins que filtra o sangue e remove resíduos]. Então, é preciso evitar esse tipo de medicação, principalmente porque eles podem levar ao dano renal e, às vezes, a pessoa não retorna e precisa substituir o rim”, alerta.

Exercícios ajudam na prevenção

De acordo com o especialista, os exercícios físicos podem ser fortes aliados. Contudo, ele recomenda associar essas atividades a exercícios aeróbicos. Com isso, são recomendados caminhada, corrida, natação, bicicleta, academia, pilates e hidroginástica, a fim de que haja hipertrofia do músculo.

“O aumento da musculatura está relacionado com a melhora cardíaca e qualidade de vida no futuro com a idade. Tudo isso melhora a saúde dos rins, porque a pessoa controla melhor as doenças que podem levar à doença renal. A atividade física melhora hipertensão, diabetes, obesidade e, consequentemente, protege o rim”, ressalta.

Caso o paciente já seja diabético, hipertenso, obeso ou tenha histórico familiar de doença renal, ele deve procurar assistência médica para que possa realizar exames que identifiquem ou não a doença. Posteriormente, a depender do resultado, o paciente é encaminhado a um nefrologista para que possa tomar as atitudes recomendadas para prevenção do rim.

“Procure o médico precocemente para que sejam feitos um exame de creatinina e um sumário de urina para que se possa detectar a doença no início. Hoje em dia existem várias medicações que podem conter a evolução dessa doença para não chegar num momento mais tardio em que você tenha que substituir a função renal por hemodiálise ou transplante. A gente procura prevenir hoje para que amanhã a saúde esteja melhor”, finaliza Mário Henriques.

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