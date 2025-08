Excesso de telas na infância aumentaria risco de doenças cardiometabólicas

Passar muito tempo em frente a uma tela - seja um tablet, celular ou televisão - pode aumentar o risco de doenças cardíacas e metabólicas em crianças, segundo um estudo realizado na Dinamarca e publicado nesta quarta-feira (6).

"As crianças e os jovens que passam muitas horas em frente às telas e dispositivos eletrônicos podem apresentar um maior risco de doenças cardiometabólicas, como hipertensão arterial, colesterol alto e resistência à insulina", indica o estudo publicado na revista Journal of the American Heart Association, que divulgou um comunicado.