'Excluídos' farão última homenagem a Papa Francisco antes do sepultamento

Papa Francisco

Um grupo de pessoas em situação de vulnerabilidade social prestará uma última homenagem ao Papa Francisco, representando os mais necessitados, na escadaria da Basílica de Santa Maria Maior, em Roma.

A iniciativa reflete o compromisso do Pontífice com os "pobres e marginalizados", uma marca de seu pontificado.

O corpo do Papa Francisco está sendo velado na Basílica de São Pedro, onde fiéis de diversas partes do mundo têm comparecido para prestar suas últimas homenagens. A cerimônia de sepultamento está prevista para ocorrer nos próximos dias, seguindo os ritos tradicionais do Vaticano.

“Os pobres têm um lugar especial no coração de Deus”, escreveu o Vaticano em um comunicado nesta quinta-feira.

Durante seu pontificado, Francisco enfatizou a importância de uma Igreja voltada para os pobres e excluídos, promovendo ações de caridade e inclusão social. Sua escolha por uma despedida que inclua a participação dos mais necessitados reforça essa mensagem de solidariedade e compaixão.

A cerimônia contará com a presença de autoridades eclesiásticas e representantes de diversas comunidades, em um momento de reflexão e oração pela alma do pontífice. A Santa Sé ainda divulgará detalhes sobre o sepultamento e as homenagens oficiais nos próximos comunicados.

