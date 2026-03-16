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SAÚDE Exclusividade do Ozempic acaba nesta semana: entenda o que vai mudar Patente do medicamento chega ao fim na sexta-feira e possibilita entrada de genéricos e similares no mercado brasileiro

A patente da semaglutida, princípio ativo do Ozempic, Wegovy e Rybelsus, medicamentos indicados para o tratamento de diabetes e obesidade chega ao fim nesta sexta-feira (20). Isso significa que a partir dessa data, medicamentos genéricos e similares, à base de semaglutida, poderão ser comercializados no Brasil após aprovação da Anvisa.

Segundo a legislação brasileira, medicamentos inovadores podem ser protegidos por patente por um período máximo de 20 anos. O prazo garante à farmacêutica - no caso destes medicamentos, à Novo Nordisk - que arcou com os custos de desenvolvimento daquele remédio o direito de comercializá-la de forma exclusiva por um tempo. Depois, outros fabricantes podem produzir e submeter à aprovação da Anvisa versões similares ou genéricas.

Na prática, isso significa que haverá mais concorrência e, portanto, existe a expectativa de redução dos preços destes medicamentos que, atualmente, têm um custo bastante elevado. No Brasil, os genéricos, que são vendidos apenas com o nome da substância, são obrigatoriamente ao menos 35% mais baratos.



Um estudo de pesquisadores da Universidade de Brasília e da Universidade Federal de Santa Catarina, porém, constatou que eles costumam ter preços 59% inferiores aos remédios de referência. No caso dos similares, 15%.





A redução dos preços também abre a possibilidade da oferta pelo SUS. Em 2025, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) deu parecer desfavorável à incorporação dos princípios ativos semaglutida e liraglutida, considerando, entre outras razões, o impacto orçamentário de mais de R$ 8 bilhões. Esse valor representa quase o dobro do orçamento do Farmácia Popular em 2025.

Em nota, o Ministério da Saúde afirma que solicitou à Anvisa prioridade no registro de medicamentos com os princípios ativos semaglutida e liraglutida, para tratamento da obesidade e diabetes tipo 2.

"Com a entrada de novos medicamentos genéricos no mercado e aumento da concorrência, os preços devem cair de forma significativa. Em média, estudos apontam que os genéricos induzem queda de 30% nos preços. Esse é um fator determinante para a análise de sua possível incorporação ao SUS", diz a pasta.

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