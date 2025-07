A- A+

PENA DE MORTE Execuções nos Estados Unidos chegam a 26 neste ano, maior número em uma década Com a execução de Michael Bell, nessa terça-feira, país chega a 26 mortes no corredor da morte em 2025

Um homem condenado à morte foi executado nesta terça-feira (14) no estado da Flórida, elevando para 26 o número de execuções nos Estados Unidos em 2025 — o maior total registrado no país em uma década.

Michael Bell, de 54 anos, recebeu a injeção letal na penitenciária estadual de Raiford. Ele havia sido condenado pelo assassinato de Jimmy West, de 23 anos, e Tamecka Smith, de 18, em Jacksonville, em 1993. Segundo a acusação, o crime foi motivado por vingança: meses antes, o irmão de Bell, Lamar, havia sido morto por Theodore Wright, irmão de Jimmy West.

Michael Bell é também um dos 30 ex-internos da tristemente célebre Florida School for Boys, instituição correcional com mais de um século de funcionamento, fechada em 2011 após denúncias de abusos e maus-tratos. O local inspirou o romance The Nickel Boys, do escritor Colson Whitehead, vencedor do Prêmio Pulitzer em 2020.

Com oito execuções apenas na Flórida, os EUA somam agora 26 mortes no corredor da morte em 2025, número que não era alcançado desde 2015, quando foram registradas 28 execuções. Outras nove estão previstas até o fim do ano.

Segundo relatório divulgado recentemente pelo Death Penalty Information Center, a alta está concentrada em poucos estados. “O aumento das execuções em 2025 se deve à atuação de alguns representantes eleitos em um número reduzido de estados”, afirma o documento. Mais da metade das mortes ocorreram na Flórida, na Carolina do Sul e no Texas.

Das 26 execuções realizadas até agora neste ano, 21 foram por injeção letal, três por inalação de nitrogênio e duas por fuzilamento.

Atualmente, a pena de morte é abolida em 23 dos 50 estados americanos. Em outros três — Califórnia, Pensilvânia e Oregon — está em vigor uma moratória, ou seja, as execuções estão suspensas por decisão do governo local.

