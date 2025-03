A- A+

Seja uma aula de yoga, uma corrida matinal ou natação, qualquer forma de exercício consegue melhorar de forma significativa a função cerebral e a memória em todas as idades. A descoberta foi feita por pesquisadores da Universidade do Sul da Austrália (UniSA).

"Em particular, descobrimos que os benefícios foram entregues rapidamente com ganhos claros dentro de 1-3 meses, destacando que mesmo pequenas explosões de atividade podem fazer uma grande diferença. Também sinaliza que experimentar novas atividades pode desempenhar um papel fundamental em manter o cérebro engajado e ativo", afirma o pesquisador principal, Ben Singh, em comunicado.





A revisão realizada pela equipe, que envolveu 2.724 ensaios clínicos, contou com mais de 250 mil participantes no total. Dessa forma, o estudo de grande escala também descobriu quais atividades físicas podem ser especialmente benéficas.

Os exercícios de baixa a moderada intensidade tiveram os maiores benefícios para a função cerebral e memória. Com eles, as crianças e adolescentes apresentaram as maiores melhorias na memória, enquanto pessoas com TDAH apresentaram os maiores ganhos na função executiva, reduzindo a impulsividade e melhorando o foco.

"O exercício tem um efeito profundo na saúde física, mas também sabemos que ele beneficia a função cerebral. O que este estudo confirma é que mesmo exercícios de baixa intensidade como ioga ou caminhada podem melhorar a cognição, tornando-os acessíveis a pessoas de todas as idades e habilidades", ressalta Singh.

Assim como foi observado que ioga, tai chi e exergames (jogos de vídeo ativos) proporcionaram os benefícios cognitivos mais significativos. Estes achados foram publicados na revista científica British Journal of Sports Medicine.

"Esta é uma descoberta encorajadora, pois sugere que atividades envolventes e de baixo impacto podem oferecer benefícios cognitivos reais", pontua o pesquisador principal.

Dessa forma, a outra pesquisadora da equipe, a pesquisadora sênior e professora Carol Maher, destaca que as atividades físicas devem ser incentivadas como uma estratégia de saúde cognitiva em todas as idades e níveis de condicionamento físico.

"O declínio cognitivo e as doenças neurodegenerativas são preocupações crescentes de saúde global, ressaltando a necessidade urgente de identificar estratégias eficazes para preservar e melhorar a função cognitiva ao longo da vida", diz Maher.

