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Segurança digital Exercício Guardião Cibernético 2026 tem um dos hubs de debate no Recife Programação acontece desta segunda-feira (21) e segue até a sexta (25), no Cesar

O Exercício Guardião Cibernético 2026 (EGC 2026), considerado o maior exercício de defesa cibernética do Hemisfério Sul, terá um dos hubs no Recife.

A programação tem início a partir desta segunda-feira (21) e segue até a sexta (25), reunindo cerca de 350 organizações de diferentes setores para simular cenários de ataques cibernéticos, aprimorar a capacidade de prevenção, resposta e coordenação diante de ameaças digitais e, sobretudo, aumentar a resiliência cibernética nacional.

A iniciativa é organizada pelo Comando de Defesa Cibernética do Exército Brasileiro com sede em Brasília.



Além do Recife, as outras capitais são Manaus, Belém, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba.

Na capital pernambucana, área sob responsabilidade do Comando Militar do Nordeste (CMNE), o CESAR será o hub do exercício.

O objetivo é ampliar a integração entre Forças Armadas, órgãos públicos, empresas, instituições de ensino e pesquisa e demais atores envolvidos na proteção das infraestruturas críticas do país.

O exercício contará com a participação de organizações ligadas a setores estratégicos, como energia, água, telecomunicações e finanças, comércio e serviços.

A programação combina simulações de gestão de crise voltadas às lideranças e treinamentos técnicos práticos para equipes operacionais, permitindo testar processos de tomada de decisão, comunicação e resposta a incidentes cibernéticos em situações de alta complexidade.

Recife como polo de cibersegurança

A realização de uma das etapas do exercício no Recife também reforça a posição da cidade no ecossistema nacional de tecnologia e inovação.

No CESAR, o hub contará com a expertise do CISSA (Centro de Competência Embrapii em Segurança Cibernética), operado pela instituição e dedicado à pesquisa, desenvolvimento e inovação em cibersegurança.

A atuação do centro está estruturada em quatro frentes: pesquisa, formação e capacitação de talentos, aceleração de startups (ventures) e conexão entre empresas, governo e instituições de ensino e pesquisa.

As linhas de investigação abrangem temas como Gestão de Identidade e Acesso, Proteção e Privacidade de Dados, Inteligência de Ameaças Cibernéticas e aspectos legais, éticos e comportamentais relacionados à segurança digital.

O CISSA mantém ainda parcerias institucionais com organizações como o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) e a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN).

De acordo com a gerente executiva do CISSA, Georgia Barbosa, é fundamental a criação desse ambiente de colaboração entre diferentes órgãos da sociedade.

“Participar dessa iniciativa significa colocar conhecimento e inovação a serviço de desafios concretos de cibersegurança, além de ampliar a troca de experiências com organizações de diferentes setores e regiões do país. É também uma oportunidade de mostrar a contribuição que Recife pode oferecer a essa agenda nacional”, afirmou.



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