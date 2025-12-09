A- A+

sono Exercício versus sono: o que é mais importante quando você não tem tempo para os dois? Estudo recente descobriu que menos de 13% das pessoas não conseguiam atingir as metas recomendadas de sono e exercícios

Dormir 7 horas por noite, pegar transporte público para trabalhar, fazer exercícios, cuidar dos filhos, em um mundo ideal dá para fazer tudo isso nas 24 horas que temos por dia, mas na realidade sabemos que sempre falta um tempo para algo. Então, se tivermos que que escolher entre as míticas 8 horas de sono e um treino, qual das duas opções realmente contribui mais para um estilo de vida mais saudável?

Um estudo recente, publicado na revista Communications Medicine, analisou mais de 28 milhões de dias de dados de mais de 70.000 participantes e descobriu que menos de 13% não estavam atingindo as metas recomendadas de sono e exercícios.

Mais do que isso, percebeu que uma métrica impactava na outra. Se as pessoas atingissem sua meta de passos (mais de 7.000 em um dia), isso não era necessariamente um bom indicador de sono, por exemplo. Mas se elas dormissem o suficiente (mais de 7 horas), isso tendia a levar a mais atividade física no dia seguinte.

“Descobrimos que uma boa noite de sono – especialmente um sono de alta qualidade – prepara você para um dia mais ativo”, afirma Josh Fitton, auto do estudo e candidato a doutorado no FHMRI Sleep Health, em comunicado.“Pessoas que dormiram bem tenderam a se movimentar mais no dia seguinte, mas dar passos extras não melhorou significativamente o sono naquela noite. Isso destaca a importância do sono se quisermos aumentar a atividade física.”

Embora cerca de seis a sete horas de sono estivessem associadas ao maior número de passos no dia seguinte, a melhor consistência com o exercício foi observada entre aqueles que dormiam de forma mais eficiente (ou seja, se mexiam menos na cama).

“Nossos resultados questionam a compatibilidade das principais recomendações de saúde com a vida real e destacam como é difícil para a maioria das pessoas ter um estilo de vida ativo e dormir bem ao mesmo tempo”, continuou Fitton.

O pesquisador afirmou que apenas uma pequena parcela das pessoas consegue atingir os níveis recomendados de sono e atividade física diariamente. Os autores confirmaram que apesar de tentador levantar cedo e se exercitar, as pessoas devem sempre priorizar uma boa noite de sono do que os exercícios. Só assim elas podem retomar uma rotina de exercícios saudáveis e com qualidade.

“Priorizar o sono pode ser a maneira mais eficaz de aumentar sua energia, motivação e capacidade de movimento. Mudanças simples, como reduzir o tempo de tela antes de dormir, manter um horário de dormir consistente e criar um ambiente tranquilo para dormir, podem fazer uma grande diferença. Nossa pesquisa mostra que o sono não é apenas um estado passivo; ele contribui ativamente para sua capacidade de viver uma vida saudável e ativa”, acrescentou o Professor Danny Eckert, autor sênior do estudo.

