É comumente aceito que fazer exercícios é um elemento fundamental para a perda de peso. Mas essa visão de longa data tem sido questionada nos últimos anos, com uma grande quantidade de artigos e podcasts afirmando ser um mito que o exercício aumenta o metabolismo e ajuda a queimar calorias após o treino.

O princípio central desses relatórios é que a quantidade de calorias que queimamos por dia é de alguma forma limitada. Essa hipótese foi proposta pela primeira vez em 2012 pelo antropólogo evolucionário Herman Pontzer. Ele postulou que, à medida que você aumenta seu gasto diário de energia (calorias queimadas) por meio da atividade física, seu corpo encontra maneiras de reduzir a energia gasta em outros processos biológicos, como o metabolismo de repouso. Isso deixa seu gasto energético diário geral inalterado.

Desde então, essa teoria foi popularizada no livro de 2021 de Pontzer Burn, no qual ele teoriza que "queimamos calorias em uma faixa muito estreita: cerca de 3.000 calorias por dia, independentemente do nosso nível de atividade".





Com base nisso, Pontzer sugere que "o resultado final é que seus níveis de atividade (física) diária quase não têm influência sobre o número de calorias que você queima por dia".

Mas antes de guardar seus tênis de corrida, vamos ver o que as pesquisas nos mostra. As evidências mais rigorosas e robustas disponíveis sobre o assunto mostram, de fato, que o exercício aumenta o gasto de energia, embora talvez não tanto quanto se espera.

Exercício e gasto energético

As evidências que Pontzer usou para apoiar sua hipótese vieram de estudos observacionais que compararam o gasto de energia em diferentes populações ao redor do mundo. Em um estudo observacional, os pesquisadores apenas fazem medições e comparações entre grupos sem realmente introduzir nenhuma mudança.

O estudo mais chamativo que Pontzer usou para apoiar sua hipótese foi uma pesquisa sobre a tribo Hadza, um dos últimos grupos de caçadores-coletores remanescentes na África. Supõe-se que os caçadores-coletores sejam altamente ativos para sobreviver. Mas o estudo observou que os Hadza não gastavam mais energia do que a média dos ocidentais por dia.

Revisamos a hipótese do gasto energético limitado em 2023. Concluímos que a teoria de Pontzer levanta algumas questões interessantes. Entretanto, ela geralmente não é muito convincente devido a falhas na natureza das evidências.

De fato, os próprios dados observacionais de Pontzer mostram que o gasto diário de energia pode variar em mais de 1.000 calorias por dia em um grupo de idosos. Isso contradiz diretamente sua sugestão de que ele é fixo em 3.000 calorias por dia para todos.

Quando analisamos os dados de estudos controlados e randomizados, podemos ver claramente que o exercício tem um efeito sobre o gasto de energia.

Os ensaios clínicos randomizados permitem que os pesquisadores estabeleçam causa e efeito de um tratamento ou intervenção específica. Eles permitem que grupos de pessoas sejam comparados de forma justa com apenas uma variável manipulada por vez.

Os estudos mostram que um programa de exercícios estruturado e supervisionado, realizado até cinco vezes por semana durante seis e dez meses, aumenta o gasto energético diário. Esses efeitos foram demonstrados em homens e mulheres jovens e de meia-idade.

Essa pesquisa mostra claramente que a atividade física aumenta a quantidade de calorias que você queima por dia.

Aumento modesto

É importante observar que esses estudos relatam, no entanto, que os aumentos no gasto energético diário nem sempre foram tão grandes quanto o esperado. Simplificando, queimar 600 calorias na academia não necessariamente aumentará seu gasto energético diário na mesma quantidade.

No entanto, um aumento no gasto energético mais modesto do que o esperado está muito longe das afirmações ousadas de que o exercício não aumenta o gasto energético diário. No entanto, é difícil estimar o número exato, pois ele varia muito entre as pessoas.

Conforme discutimos em nossa análise, há muitas razões possíveis pelas quais o exercício não aumenta o gasto energético tanto quanto seria esperado. Alguns fatores podem incluir a substituição da atividade física (quando seu novo exercício substitui a atividade física que você normalmente faria naquele momento - portanto, você pode acabar queimando apenas algumas calorias a mais do que normalmente queimaria) e a compensação comportamental (fazer menos atividade no final do dia após um exercício matinal).

Isso também destaca um mal-entendido comum sobre a magnitude dos efeitos do exercício. O exercício pode parecer difícil, portanto, as pessoas podem razoavelmente esperar um grande retorno sobre seu investimento. No entanto, cinco horas de exercícios por semana representam apenas cerca de 4% do nosso tempo normal de vigília. Portanto, isso só vai ajudar a aumentar o número de calorias que queimamos por meio da atividade física.

Parte do mal-entendido sobre as mudanças no gasto de energia e a possível perda de peso por meio de exercícios talvez esteja relacionada a expectativas irrealistas sobre quantas calorias queimamos ao nos exercitarmos.

Portanto, apesar do que você possa ter ouvido ou lido, as evidências mais fortes de estudos robustos demonstram claramente que o exercício pode aumentar o gasto energético diário. Embora isso possa não ser tanto quanto você espera ou deseja.

* Dylan Thompson é professor de Fisiologia Humana na Universidade de Bath. Javier Gonzalez é professor do Centro de Nutrição, Exercício e Metabolismo da Universidade de Bath.

* Este artigo foi republicado de The Conversation sob licença Creative Commons. Leia o original

