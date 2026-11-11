A- A+

Internacional Exército alemão proíbe uso de drones chineses Pasta justifica a medida pela necessidade de garantir a segurança dos dados e das tecnologias da informação

O Exército alemão proibiu o uso de modelos chineses de drones por razões de segurança, informou nesta quarta-feira (11) o Ministério da Defesa do país europeu.

A pasta justifica a medida pela necessidade de garantir a segurança dos dados e das tecnologias da informação.

"Modelos de fabricação chinesa não serão mais utilizados", disse em comunicado. "Os sistemas existentes serão substituídos por produtos de origem nacional ou, quando for o caso, europeia", acrescentou.

A revista Der Spiegel noticiou a decisão em primeira mão.

Segundo a publicação, a medida é motivada pela preocupação de que os drones possam transmitir dados sobre exercícios militares, campos de treinamento ou armas aos serviços de inteligência chineses.

O ministério informou que as Forças Armadas, a Bundeswehr, vinham utilizando "drones baratos, disponíveis comercialmente, para fins de instrução".

"Para reforçar a autossuficiência e a soberania tecnológica da Bundeswehr, modelos de fabricação chinesa não serão mais utilizados para fins de tiro ou de instrução", afirmou.

Veja também