Exército alemão proíbe uso de drones chineses
Pasta justifica a medida pela necessidade de garantir a segurança dos dados e das tecnologias da informação
O Exército alemão proibiu o uso de modelos chineses de drones por razões de segurança, informou nesta quarta-feira (11) o Ministério da Defesa do país europeu.
A pasta justifica a medida pela necessidade de garantir a segurança dos dados e das tecnologias da informação.
"Modelos de fabricação chinesa não serão mais utilizados", disse em comunicado. "Os sistemas existentes serão substituídos por produtos de origem nacional ou, quando for o caso, europeia", acrescentou.
A revista Der Spiegel noticiou a decisão em primeira mão.
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Segundo a publicação, a medida é motivada pela preocupação de que os drones possam transmitir dados sobre exercícios militares, campos de treinamento ou armas aos serviços de inteligência chineses.
O ministério informou que as Forças Armadas, a Bundeswehr, vinham utilizando "drones baratos, disponíveis comercialmente, para fins de instrução".
"Para reforçar a autossuficiência e a soberania tecnológica da Bundeswehr, modelos de fabricação chinesa não serão mais utilizados para fins de tiro ou de instrução", afirmou.