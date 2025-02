A- A+

Drogas Exército apreende uma tonelada de maconha skunk no casco de barco na selva amazônica A carga é avaliada em R$ 20 milhões

O Exército apreendeu uma tonelada de maconha tipo skunk na madrugada desta quinta-feira, 27, em uma embarcação no Rio Içá, no Amazonas, próximo à fronteira com a Colômbia.

A carga é avaliada em R$ 20 milhões.

Uma cadela farejadora ajudou na varredura do 2º Pelotão Especial de Fronteira e identificou a droga escondida no casco da embarcação.

O Comando Militar da Amazônia informou que o material apreendido foi encaminhado às autoridades.



A apreensão aconteceu no contexto da Operação Escudo, deflagrada para reforçar a segurança na região, sobretudo das comunidades indígenas, e combater crimes ambientais e outros ilícitos na faixa de fronteira, como o tráfico de drogas e armas.



O trabalho é desenvolvido em parceria com o Exército da Colômbia.

Há um esforço conjunto para fazer frente aos narcotraficantes que operam na região e, com isso, impedir a circulação de drogas entre os países.

Veja também