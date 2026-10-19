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Desaparecimento Exército apura desaparecimento de soldado que deixou quartel com armamento Jovem desapareceu no último sábado (17) após deixar Depósito de Suprimento no bairro do Cabanga

Um soldado do Exército Brasileiro desapareceu no último sábado (17) após sair do 7° Depósito de Suprimento, localizado no bairro do Cabanga, na Zona Sul do Recife.

Em nota, o Comando Militar do Nordeste (CMNE) afirmou que o soldado "evadiu-se" do posto durante o serviço de sentinela do quartel, levando consigo o armamento individual. O local funciona como base militar, onde são armazenados suprimentos, armas e munições.



Em entrevista à "TV Guararapes", a mãe do soldado, Tamires Ferreira, informou que o filho teria desaparecido com o seu material de trabalho: um fuzil, além de 20 munições.

O CMNE informou ainda que instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM), destinado à apuração das circunstâncias do fato e de eventuais responsabilidades penais, destacando que "não compactua com possíveis desvios de seus integrantes e empenhará todos os seus meios, com o apoio dos órgãos de segurança pública, para recuperar o referido material".



A Polícia Militar de Pernambuco comunicou que está apoiando o Exército Brasileiro nas buscas. Já a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou a ocorrência de desaparecimento e que a investigação é conduzida pela Delegacia de Pessoa Desaparecida do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em vídeo nas redes sociais, a mãe do soldado, ao lado do advogado Jario Santos, fizeram um apelo para que, caso a população tenha alguma informação do soldado, possa contribuir com as buscas.

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