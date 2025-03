Exército Brasileiro propõe debate e ações contra desastres climáticos como as chuvas de 2022 na RMR

A- A+

Com foco em reunir líderes e referências no combate a desastres climáticos, o Exército Brasileiro vai promover a "Jornada sobre Operações de Ajuda Humanitária" no dia 19 de março. O evento vai acontecer no Quartel-General do Comando Militar do Nordeste, no Recife, a partir das 9h.

O evento vai trazer um espaço para debate e proposição de medidas de prevenção a tragédias como as chuvas que atingiram Pernambuco em 2022. Ao todo, o desastre ambiental, pior da história do Estado, deixou 133 mortos, e afetou 120 mil habitantes. O Grande Recife foi um dos pontos mais atingidos e, somente em Jaboatão dos Guararapes, houve o registro de 64 mortes.

A programação da Jornada sobre Operações de Ajuda Humanitária inclui uma mesa redonda, das 9h às 12h, onde atores que atuaram durante a fortes chuvas irão discutir os pontos fortes e oportunidades de melhorias gerados desse desastre ambiental.

Evento vai acontecer no Comando Militar do Nordeste, no Recife. - Foto: Alexandre Aroeira/Arquivo Folha de Pernambuco

A Folha de Pernambuco foi convidada pelo Exército Brasileiro para participar do momento por sua contribuição na cobertura jornalística do desastre ambiental. O objetivo é reunir também especialistas no tema e acadêmicos e membros da sociedade civil para um debate qualificado e construtivo.

Depois, das 13h às 16h, será realizado um simpósio com apresentações de Instituições Governamentais, abordando suas atuais capacidades, limitações e formas de apoio. Também será feita uma apresentação do Exército Brasileiro com o mesmo objetivo.



