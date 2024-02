A- A+

CONFLITO Exército da RDCongo acusa Ruanda de bombardeio a aeroporto de Goma Os drones "tinham como alvo aviões das Forças Armadas da RD Congo" (FARDC), declarou o tenente-coronel Guillaume Ndjike, porta-voz do Exército em Kivu do Norte

O Exército da República Democrática do Congo acusou, neste sábado (17), a vizinha Ruanda de ter organizado um "ataque com drones" durante a noite contra o aeroporto de Goma, na província oriental de Kivu do Norte, uma região assolada por combates entre os militares e rebeldes do M23.

Os drones "tinham como alvo aviões das Forças Armadas da RD Congo" (FARDC), declarou o tenente-coronel Guillaume Ndjike, porta-voz do Exército em Kivu do Norte. "Os aviões das FARDC não foram atingidos", afirmou, mas acrescentou que "aeronaves civis sofreram danos".

Fontes de segurança e do governo haviam informado à AFP sobre o bombardeio, mas não tinham nenhuma informação sobre possíveis danos nem sobre a origem dos artefatos explosivos.

Uma fonte de segurança disse, em condição de anonimato, que "duas bombas" explodiram no aeroporto, sem "causar danos", e acrescentou que diversos "especialistas" chegaram ao local para investigar a origem dos dispositivos.

Durante a noite, moradores da região, entre eles um correspondente da AFP, ouviram duas fortes explosões.

Desde o fim de 2021, a província de Kivu do Norte está mergulhada em um conflito entre o Exército congolês, aliado a grupos armados e duas empresas militares estrangeiras, e o M23 ("Movimento 23 de Março"), que as autoridades afirmam contar com o apoio de unidades do Exército de Ruanda.

Em dois anos, a rebelião se apoderou de grandes extensões de terra na província, que faz fronteira com Ruanda e Uganda.

Veja também

MANIFESTAÇÃO ''Não vou chamar Moraes de ditador de toga como faço nas redes'', diz Malafaia sobre ato