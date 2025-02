A- A+

ORIENTE MÉDIO Exército de Israel admite 'fracasso total' no atentado de 7 de outubro e que subestimou o Hamas Uma das conclusões mais contundentes da investigação é de que o Exército subdimensionou as capacidades do Hamas

As Forças Armadas de Israel (FDI) apresentaram nesta quinta-feira as conclusões da investigação sobre as falhas de segurança que permitiram que o atentado terrorista de 7 de outubro de 2023, lançado pelo Hamas contra o sul do Estado judeu, ocorresse e alcançasse o nível de destruição constatado.



Os militares israelenses reconheceram que subestimaram as capacidades do Hamas, e classificaram a resposta imediata ao ataque como um "fracasso completo".

O material divulgado pelos militares destaca erros cometidos desde anos antes da invasão, nas horas anteriores a ela e no curso do massacre e sequestros.

— O 7 de Outubro foi um fracasso total, o Exército israelense não cumpriu a sua missão de proteger os civis — declarou um militar ouvido pela AFP em condição de anonimato, por ocasião da publicação das principais conclusões da investigação.



— Naquele dia, muitos civis morreram, perguntando-se [...] onde estava o Exército.

Uma das conclusões mais contundentes da investigação é de que o Exército subdimensionou as capacidades do Hamas e se guiou por informações incompletas, que fizeram as forças estarem despreparadas para uma ação do tamanho da que ocorreu — estima-se que cerca de 5 mil homens armados tenham cruzado a fronteira durante o ataque, matando 1,2 mil pessoas e sequestrando mais de 200.

O oficial ouvido pela agência francesa disse que o Exército não manteve "uma compreensão abrangente das capacidades" do Hamas, e que os militares estavam "excessivamente confiantes" dentro daquilo que tinham de informação.

Veja também