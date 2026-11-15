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ORIENTE MÉDIO Exército de Israel anuncia ataque contra líder militar do Hamas O ataque aconteceu em Al-Mawasi, ao oeste de Khan Yunis

O Exército de Israel informou neste domingo (15) que suas forças atacaram um comandante da ala militar do Hamas, que confirmou a morte de um de seus dirigentes em Gaza.

Samir Abu Younis, de 53 anos, um líder militar que desempenhou um papel crucial no planejamento do ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, morreu no sábado (14), segundo um comunicado da Brigada Al-Qassam, do movimento islamista.

"As Forças de Defesa de Israel (FDI) e a Agência de Segurança Interna (ISA) atacaram um terrorista de alta patente da ala militar do Hamas", afirmou o Exército em um comunicado conjunto com o serviço de segurança interna, Shin Bet.

"Ele foi assassinado ontem à noite... em uma covarde operação de assassinato", publicou a Brigada Al-Qassam no Telegram. A nota afirma que Younis era "um dos comandantes mais importantes envolvidos no planejamento e supervisão do ataque de 7 de outubro".

O ataque aconteceu em Al-Mawasi, ao oeste de Khan Yunis.

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