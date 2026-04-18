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Exército de Israel anuncia 'linha amarela' de demarcação no Líbano

Israelenses efeturaram ataquues desde sexta-feira contra suspeitos que se aproximavam de suas tropas

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Uma fotografia tirada do lado israelense da fronteira com o Líbano mostra edifícios destruídos no sul do Líbano em 15 de abril de 2026Uma fotografia tirada do lado israelense da fronteira com o Líbano mostra edifícios destruídos no sul do Líbano em 15 de abril de 2026 - Foto: Jack Guez / AFP

O Exército israelense anunciou neste sábado (18) que estabeleceu uma "linha amarela" de demarcação no sul do Líbano, assim como na Faixa de Gaza, e que efetuou ataques desde sexta-feira contra suspeitos que se aproximavam de suas tropas.

"Durante as últimas 24 horas, as forças (israelenses mobilizadas) ao sul da linha amarela, no sul do Líbano, detectaram terroristas que violavam os acordos de cessar-fogo e se aproximavam das forças a partir do norte da linha amarela de uma forma que constituía uma ameaça imediata", afirma um comunicado militar publicado no segundo dia da trégua com o Líbano, que menciona pela primeira vez a "linha amarela".

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