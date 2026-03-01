ataques
Exército de Israel anuncia mobilização de 100 mil reservistas em ofensiva contra o Irã
Exército israelense anunciou mobilização neste domingo (1º)
Centenas de muçulmanos xiitas iraquianos entoam slogans anti-EUA e anti-Israel durante um protesto - Foto: Ahmad Al-Rubaye/AFP
O exército israelense anunciou, neste domingo (1º), que mobilizará cerca de 100.000 reservistas como parte da operação contra o Irã.
"As Forças de Defesa de Israel se preparam para mobilizar cerca de 100.000 reservistas e estão aumentando seu nível de preparação nas diferentes frentes" como parte da operação, afirmou o exército em um comunicado.