Exército de Israel anuncia mobilização de 100 mil reservistas em ofensiva contra o Irã

Exército israelense anunciou mobilização neste domingo (1º)

Centenas de muçulmanos xiitas iraquianos entoam slogans anti-EUA e anti-Israel durante um protestoCentenas de muçulmanos xiitas iraquianos entoam slogans anti-EUA e anti-Israel durante um protesto - Foto: Ahmad Al-Rubaye/AFP

O exército israelense anunciou, neste domingo (1º), que mobilizará cerca de 100.000 reservistas como parte da operação contra o Irã.

"As Forças de Defesa de Israel se preparam para mobilizar cerca de 100.000 reservistas e estão aumentando seu nível de preparação nas diferentes frentes" como parte da operação, afirmou o exército em um comunicado.

