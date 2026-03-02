A- A+

comunicação Exército de Israel anuncia que 'atingiu e desmantelou' sede da TV estatal iraniana "As atividades que se desenvolviam nesse centro eram dirigidas e executadas pelo corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, afirmou o comunicado

O Exército de Israel anunciou na madrugada desta terça-feira (3, data local) que "atingiu e desmantelou" a sede da rádio e televisão pública do Irã (Irib), localizada no norte de Teerã.

"A Força Aérea de Israel atingiu e desmantelou o centro de comunicações do regime terrorista do Irã", afirmou um comunicado militar em referência à Irib.

"As atividades que se desenvolviam nesse centro eram dirigidas e executadas pelo corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Ao longo dos anos, a Autoridade de Radiodifusão do Irã pediu a destruição do Estado de Israel e o uso de armas nucleares", acrescentou o texto.

