Exército de Israel anuncia que 'atingiu e desmantelou' sede da TV estatal iraniana
"As atividades que se desenvolviam nesse centro eram dirigidas e executadas pelo corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, afirmou o comunicado
Meninas mortas no ataque de sábado (28) a uma escola em Minab, no sul do país - Foto: AFP/IRIB/Divulgação
O Exército de Israel anunciou na madrugada desta terça-feira (3, data local) que "atingiu e desmantelou" a sede da rádio e televisão pública do Irã (Irib), localizada no norte de Teerã.
"A Força Aérea de Israel atingiu e desmantelou o centro de comunicações do regime terrorista do Irã", afirmou um comunicado militar em referência à Irib.
"As atividades que se desenvolviam nesse centro eram dirigidas e executadas pelo corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Ao longo dos anos, a Autoridade de Radiodifusão do Irã pediu a destruição do Estado de Israel e o uso de armas nucleares", acrescentou o texto.