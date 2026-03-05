Sex, 06 de Março

Mundo

Exército de Israel ataca 'infraestrutura do regime' em Teerã

Minutos depois, a TV pública do Irã reportou explosões

Bandeira de israelBandeira de israel - Foto: Pexels

O Exército de Israel informou na manhã desta sexta-feira (6) que realizava ataques em larga escala contra "a infraestrutura do regime" iraniano em Teerã. Minutos depois, a TV pública do Irã reportou explosões.

"As Forças de Defesa de Israel lançaram uma onda de ataques em larga escala contra a infraestrutura do regime terrorista iraniano em Teerã", destaca o comunicado militar. Já o canal iraniano Irib noticiou "explosões ouvidas no oeste e leste de Teerã".

