Mundo
Exército de Israel ataca 'infraestrutura do regime' em Teerã
Minutos depois, a TV pública do Irã reportou explosões
O Exército de Israel informou na manhã desta sexta-feira (6) que realizava ataques em larga escala contra "a infraestrutura do regime" iraniano em Teerã. Minutos depois, a TV pública do Irã reportou explosões.
"As Forças de Defesa de Israel lançaram uma onda de ataques em larga escala contra a infraestrutura do regime terrorista iraniano em Teerã", destaca o comunicado militar. Já o canal iraniano Irib noticiou "explosões ouvidas no oeste e leste de Teerã".