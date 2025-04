A- A+

PÁSCOA Exército de Israel organiza passeios turísticos nas Colinas de Golã, território sírio recém-ocupado As excursões, realizadas duas vezes por dia, vão durar uma semana a partir do próximo domingo, e tiveram os ingressos esgotados

O Exército de Israel está promovendo excursões turísticas para civis nas Colinas de Golã, território sírio recém-ocupado por militares israelenses, durante o feriado da Páscoa, segundo informações da imprensa local.

Os passeios, realizados duas vezes por dia, vão durar uma semana a partir do próximo domingo, e tiveram os ingressos esgotados.

As visitas guiadas vão acontecer na zona-tampão de Golã, área que passou a ser controlada pelas Forças de Defesa de Israel (FDI, na sigla em inglês) após a queda do regime do ditador sírio Bashar al-Assad, em dezembro.

O Exército israelense ocupa a região desde 1967, mas agora expande sua presença em centenas de quilômetros quadrados adicionais do território sírio.

Os passeios, que contam com escolta militar e transporte em ônibus blindados, levam pequenos grupos de civis até 2,5 km dentro da zona que, até recentemente, era proibida.

O itinerário inclui locais como o lado sírio do Monte Hermon, com vista direta para Damasco, e as Fazendas de Shebaa, no Líbano. A faixa de terra libanesa ocupada por Israel tem sido um foco de violência entre as FDI e o grupo militante libanês Hezbollah há décadas.

Os turistas, segundo o jornal britânico Guardian, também percorrem o vale do rio Ruqqad, na fronteira com a Jordânia, onde é possível nadar, além de visitar trechos da abandonada ferrovia otomana Hejaz, que no passado ligava Istambul a Haifa, Nablus e locais sagrados na atual Arábia Saudita.

A iniciativa é parte do projeto “Retornando a um Norte Mais Seguro”, lançado após o fim da guerra entre Israel e Hezbollah no ano passado. O conflito foi uma das muitas consequências do ataque do Hamas a Israel, em outubro de 2023, que levou a guerra na Faixa de Gaza.

Justificando a ação, os militares israelenses declararam: “É importante para nós restaurar o patrimônio e o turismo na região e contar a história das batalhas travadas durante a guerra”.

Questionada pelo jornal israelense Haaretz, as FDI afirmaram que a excursão seria “dentro de Israel”, embora as atividades ocorram na zona desmilitarizada das Colinas de Golã, reconhecida internacionalmente como território sírio.

Apesar do caráter turístico, ainda de acordo com o Guardian, os visitantes vão participam das excursões por sua conta e risco. As viagens podem ser canceladas a qualquer momento, caso haja alterações na segurança local.

As excursões são organizadas em parceria pela 210ª Divisão das FDI, o conselho regional de Golã, o centro educacional Keshet Yehonatan, a escola ambientalista de campo do Golã e a autoridade israelense de parques e natureza, informou o jornal Yedioth Ahronoth.

Devido à alta procura, os organizadores afirmaram esperar que as excursões possam ser retomadas após a Páscoa, caso a situação de segurança permita.

A investida de Israel nas Colinas de Golã

Desde a queda de Assad, Israel intensificou sua ofensiva aérea na Síria, mirando arsenais remanescentes do antigo regime. Tropas terrestres também avançaram além dos limites estabelecidos pelo acordo de cessar-fogo de 1974.

Ainda em dezembro, Israel admitiu que estava conduzindo operações militares para além da zona tampão nas Colinas de Golã, criando uma "zona de defesa estéril" no Sul da Síria após a queda do regime de Bashar al-Assad, sob a justificativa de proteger cidadãos israelenses e "tentar garantir a segurança" e a estabilidade da área.

Com uma área de 1.200 quilômetros quadrados, o território anexado por Israel é um terreno fértil e estratégico, com vista para a região israelense da Galileia, bem como para o Líbano, além de fazer fronteira com a Jordânia.

Agora, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que as forças da nova administração síria devem manter distância da fronteira. Netanyahu também declarou que as FDI permanecerão na região até que um novo acordo possa ser negociado.

As Colinas de Golã são um planalto rochoso a cerca de 60 km a sudoeste da capital da Síria, Damasco. Israel capturou a região da Síria nas últimas etapas da Guerra dos Seis Dias em 1967 e a anexou unilateralmente em 1981, movimento não reconhecido internacionalmente — com exceção dos Estados Unidos, seu maior aliado.

Há em torno de 55 mil pessoas vivendo no Golã atualmente, sendo que 24 mil são da minoria árabe drusa, que pratica uma ramificação do Islamismo. Aos drusos foi oferecida a opção de cidadania israelense, mas a maioria a rejeitou e ainda se identifica como síria

Além deles, há em torno de 31 mil colonos israelenses na região, que trabalham com agricultura e turismo.

Veja também