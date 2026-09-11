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Guerra no Oriente Médio Exército do Iêmen derruba caças sauditas e avança pelo oeste para o Estreito de Bab-el-Mandeb Em comunicado, o exército iemenita afirmou que realizou uma operação de caráter "pontual e abrangente" com o objetivo expulsar as forças da Arábia Saudita de algumas cidades da costa oeste

As Forças Armadas do Iêmen afirmaram nesta sexta-feira (11) que "libertaram" 5.400 quilômetros em Taiz e Al-Hodeidah, na costa oeste do Iêmen, e derrubaram nove caças da Arábia Saudita.

Em comunicado, o exército iemenita afirmou que realizou uma operação de caráter "pontual e abrangente" com o objetivo expulsar as forças da Arábia Saudita de algumas cidades da costa oeste. As Forças Armadas do Iêmen afirmaram que as ações sauditas na região constituíram os "piores crimes" contra os cidadãos e que tinham como objetivo colocar o território iemenita sob ocupação e controle saudita. "Foi possível resgatar vários de nossos queridos prisioneiros que estavam nas mãos dos mercenários do inimigo saudita há anos na costa oeste", acrescentou a nota.

Segundo a agência de notícias Tasnim, o exército iemenita também assumiu controle do prédio do Conselho Local de Dhubab, perto do Estreito de Bab-el-Mandeb, uma das principais rotas marítimas do mundo. Mais cedo, a Reuters informou por fontes que os Houthis chegaram à estratégica ilha de Perim, no Estreito de Bab al-Mandeb.

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