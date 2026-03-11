CONFLITO
Exército do Irã considera navios israelenses, americanos e de seus aliados alvos legítimos em Ormuz
A nota reitera que as Forças Armadas iranianas "não permitirão que nem um único litro de petróleo transite" pelo estreito
Exército do Irã considera navios israelenses, americanos e de seus aliados alvos legítimos em Ormuz - Foto: AFP
O Exército do Irã afirmou nesta quarta-feira (11) que qualquer navio pertencente aos Estados Unidos, Israel ou a seus aliados que atravesse o estratégico Estreito de Ormuz é um alvo "legítimo".
"Qualquer navio cuja carga de petróleo ou o próprio navio pertença aos Estados Unidos, ao regime sionista ou a seus aliados hostis será considerado um alvo legítimo", afirmou o comando operacional central do Exército, Khatam Al Anbiya, em um comunicado divulgado pela televisão estatal.
