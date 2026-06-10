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Guerra

Exército do Kuwait anuncia que enfrentará ataque aéreo

Pronunciamento foi feito depois que os Estados Unidos realizaram uma nova série de bombardeios contra o Irã

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Kuwait afirmou nesta quinta-feira (11) que suas defesas aéreas estavam engajadas contra "alvos aéreos hostis" Kuwait afirmou nesta quinta-feira (11) que suas defesas aéreas estavam engajadas contra "alvos aéreos hostis" - Foto: AFP

O Exército do Kuwait afirmou nesta quinta-feira (11) que suas defesas aéreas estavam engajadas contra “alvos aéreos hostis”, depois que os Estados Unidos realizaram uma nova série de bombardeios contra o Irã.

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“O Estado-Maior do Exército informa que os sistemas de defesa aérea estão neste momento combatendo alvos aéreos hostis, em conformidade com os procedimentos operacionais necessários”, declarou no X.

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