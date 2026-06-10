Guerra
Exército do Kuwait anuncia que enfrentará ataque aéreo
Pronunciamento foi feito depois que os Estados Unidos realizaram uma nova série de bombardeios contra o Irã
Kuwait afirmou nesta quinta-feira (11) que suas defesas aéreas estavam engajadas contra "alvos aéreos hostis" - Foto: AFP
O Exército do Kuwait afirmou nesta quinta-feira (11) que suas defesas aéreas estavam engajadas contra “alvos aéreos hostis”, depois que os Estados Unidos realizaram uma nova série de bombardeios contra o Irã.
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“O Estado-Maior do Exército informa que os sistemas de defesa aérea estão neste momento combatendo alvos aéreos hostis, em conformidade com os procedimentos operacionais necessários”, declarou no X.