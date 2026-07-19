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Ataque Exército do Kuwait diz que interceptou ataque iraniano com drones Defesas aéreas estavam "respondendo a ataques de drones hostis iranianos" contra o território do emirado

As defesas aéreas do Kuwait estavam “respondendo a ataques de drones hostis iranianos” contra o território do emirado, informou o exército kuwaitiano nesta segunda-feira (20).

“O Estado-Maior do Exército informa que qualquer explosão ouvida é resultado dos sistemas de defesa aérea que interceptam os ataques hostis”, publicou o Exército do Kuwait no X.

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