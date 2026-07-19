Ataque
Exército do Kuwait diz que interceptou ataque iraniano com drones
Defesas aéreas estavam "respondendo a ataques de drones hostis iranianos" contra o território do emirado
Estado-Maior do Exército informou que qualquer explosão ouvida é resultado dos sistemas de defesa aérea que interceptam os ataques hostis - Foto: Reprodução: X (@WildHornets)
As defesas aéreas do Kuwait estavam “respondendo a ataques de drones hostis iranianos” contra o território do emirado, informou o exército kuwaitiano nesta segunda-feira (20).
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“O Estado-Maior do Exército informa que qualquer explosão ouvida é resultado dos sistemas de defesa aérea que interceptam os ataques hostis”, publicou o Exército do Kuwait no X.