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Ataque

Exército do Kuwait diz que interceptou ataque iraniano com drones

Defesas aéreas estavam "respondendo a ataques de drones hostis iranianos" contra o território do emirado

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Estado-Maior do Exército informou que qualquer explosão ouvida é resultado dos sistemas de defesa aérea que interceptam os ataques hostisEstado-Maior do Exército informou que qualquer explosão ouvida é resultado dos sistemas de defesa aérea que interceptam os ataques hostis - Foto: Reprodução: X (@WildHornets)

As defesas aéreas do Kuwait estavam “respondendo a ataques de drones hostis iranianos” contra o território do emirado, informou o exército kuwaitiano nesta segunda-feira (20).

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“O Estado-Maior do Exército informa que qualquer explosão ouvida é resultado dos sistemas de defesa aérea que interceptam os ataques hostis”, publicou o Exército do Kuwait no X.

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