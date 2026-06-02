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GUERRA

Exército do Kuwait repele ataque com mísseis e drones

O Kuwait tem sido alvo de ataques iranianos desde o início da ofensiva israelense-americana contra o Irã

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Exército israelense anunciou em 1&ordm; de junho que dois de seus soldados foram mortos em incidentes separados no sul do LíbanoExército israelense anunciou em 1º de junho que dois de seus soldados foram mortos em incidentes separados no sul do Líbano - Foto: Jack Guez/AFP

O Exército do Kuwait anunciou nesta quarta-feira (3) que sua defesa aérea interceptou ataques “hostis” de mísseis e drones.

O país petrolífero do Golfo, aliado dos Estados Unidos, tem sido alvo de ataques iranianos desde o início da ofensiva israelense-americana contra o Irã, em fevereiro.

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“Qualquer som de explosões é resultado dos sistemas de defesa aérea que interceptam esses ataques hostis”, informou no X o exército kuwaitiano, sem especificar sua origem.

A agência estatal de notícias KUNA informou que as sirenes de ataque aéreo foram ativadas pela segunda vez durante a noite.

O Kuwait disse na segunda-feira que havia derrubado uma série de mísseis e drones, e sua chancelaria afirmou que o Irã é “totalmente responsável por esses ataques atrozes”.

Por sua vez, o Comando Central dos Estados Unidos na região disse que suas forças “interceptaram com sucesso dois mísseis balísticos iranianos dirigidos contra as forças americanas no Kuwait”.

 

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