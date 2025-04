A- A+

ORIENTE MÉDIO Exército do Líbano desmantelou 90% da infraestrutura do Hezbollah no sul do país, diz fonte de segur Autoridades do governo em Beirute subiram o tom contra grupos armados não-estatais no país

O Exército do Líbano desmantelou a grande maioria da infraestrutura do Hezbollah perto da fronteira com Israel desde o cessar-fogo de novembro, afirmou uma autoridade de segurança ouvida pela agência francesa AFP nesta quarta-feira, em um momento em que autoridades do governo em Beirute aumentam o tom sobre o desarmamento de forças não-estatais no país, que se tornou um dos principais alvos das ações militares israelenses fora da Faixa de Gaza.

A fonte ouvida em anonimato pela agência francesa afirmou que os militares libaneses desmantelaram "mais de 90%" da infraestrutura bélica do Hezbollah em toda a região sul do Rio Litani, e que tomará "as medidas necessárias" caso novos locais sejam encontrados.



A revelação sobre o controle territorial no sul — uma das exigências de Israel para evitar ações militares contra o país — vem no mesmo dia em que autoridades do governo libanês deram declarações sobre a necessidade de desarmar grupos não-estatais no país, incluindo o Hezbollah. Em viagem aos Emirados Árabes, o presidente Joseph Aoun afirmou que há uma determinação para recolher armas que não estão sob controle estatal em todo o território libanês, mas que "a prioridade se concentra no sul", onde o grupo xiita tem raízes históricas.

— As patrulhas conduzidas pelo Exército cobrem todo o território nacional e procedem à apreensão de todos os depósitos de armas e munições — disse Aoun em entrevista à Sky News Arabia. — O essencial é recuperar armas pesadas e médias. Armas leves fazem parte da cultura local e é desafiador coletar todas elas. Devemos também prestar atenção às armas em poder de palestinos, não apenas de libaneses ou do Hezbollah.

