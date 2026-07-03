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Internacional Exército do México remove minas terrestres em região disputada pelo narcotráfico Desde novembro passado, "foram detectados 625 artefatos explosivos improvisados", declarou o secretário da Defesa

O Exército mexicano está realizando uma operação para retirar minas terrestres em áreas disputadas por cartéis do narcotráfico, onde foram localizados centenas desses artefatos, informou a Secretaria de Defesa nesta sexta-feira (3).

As autoridades têm encontrado as minas principalmente em Michoacán, estado com litoral no Pacífico e de tamanho semelhante ao da Costa Rica, castigado pela violência de organizações criminosas que buscam controlar as rotas de tráfico de drogas rumo aos Estados Unidos.

Desde novembro passado, "foram detectados 625 artefatos explosivos improvisados", declarou o secretário da Defesa, Ricardo Trevilla, em coletiva de imprensa ao lado da presidente Claudia Sheinbaum.

Trevilla detalhou que o poderoso Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG) tenta entrar em regiões controladas por organizações locais, que "protegem" essas áreas. "É o motivo pelo qual estão colocando as minas", explicou.

Como parte da operação, o Exército prevê fabricar veículos especialmente blindados contra esses dispositivos e adquirir drones para detectá-los, acrescentou o general.

Em maio de 2025, seis soldados mexicanos morreram em Michoacán depois que o veículo em que viajavam explodiu ao passar sobre um artefato explosivo. Dez ex-militares colombianos foram detidos por esse atentado dias depois.

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