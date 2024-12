A- A+

SRI LANKA Exército do Sri Lanka resgata navio com mais de 100 refugiados rohingyas A comunidade rohingya, em sua maioria muçulmana, enfrenta perseguição em Mianmar e milhares de pessoas arriscam suas vidas para fugir em longas viagens marítimas

A Marinha do Sri Lanka anunciou nesta sexta-feira (20) que resgatou 102 refugiados rohingyas procedentes de Mianmar em um pesqueiro que estava à deriva.

O grupo, que inclui 25 crianças, foi levado para o porto de Trincomalee, no leste do país insular, e recebeu água e alimentação, informou um porta-voz da força marítima.

"Eles passarão por exames médicos antes do desembarque", acrescentou.

A comunidade rohingya, em sua maioria muçulmana, enfrenta perseguição em Mianmar e milhares de pessoas arriscam suas vidas para fugir em longas viagens marítimas, que geralmente levam os refugiados até a Malásia ou Indonésia.

Na quinta-feira, no entanto, um pescador alertou sobre um barco à deriva na costa norte do Sri Lanka, a quase 1.750 quilômetros do mar aberto de Mianmar.

Centenas de milhares de rohingyas fugiram de Mianmar para o vizinho Bangladesh em 2017, após uma repressão militar que um tribunal das Nações Unidas investiga como um suposto genocídio.

O golpe militar de 2021 e a guerra civil iniciada logo em seguida deixaram Mianmar em um cenário de caos e profunda crise.

