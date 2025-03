A- A+

GUERRA Exército do Sudão se aproxima do palácio presidencial controlado por paramilitares A luta pelo poder entre o chefe do Exército e seu antigo adjunto já deixou dezenas de milhares de mortos e obrigou mais de 12 milhões de pessoas a saírem de suas casas

Tropas do Exército oficial do Sudão estão, nesta quinta-feira (20), a menos de 500 metros do palácio presidencial, tomado por paramilitares há quase dois anos, informou uma fonte militar.

O Sudão está imerso em uma guerra desde abril de 2023 entre os paramilitares da FAR, comandados pelo general Mohamed Hamdan Dagalo, e o Exército oficial, com o general Abdel Fattah al-Burhan.



Os combates em torno do palácio presidencial acontecem no marco de uma importante ofensiva do Exército para recuperar as zonas da capital, Cartum, que estão nas mãos da FAR desde o início da guerra.

Durante seu avanço no centro de Cartum, as tropas "destruíram um comboio de 30 veículos das Forças de Apoio Rápido que tentava se retirar para o sul", disse à AFP a fonte, sob condições de anonimato porque não estva autorizada a falar com os meios de comunicação.

Os soldados que avançavam até o sul convergiram na segunda-feira com as tropas que já estavam no centro da cidade, pressionando ainda mais os paramilitares.

Os jornalistas da AFP reportaram explosões e disparos em toda a cidade à medida que se intensificam os combates.

A luta pelo poder entre o chefe do Exército e seu antigo adjunto, o comandante da FAR, já deixou dezenas de milhares de mortos e obrigou mais de 12 milhões de pesoas a saírem de suas casas.

O conflito dividiu o país em dois: o Exército controla o norte e o leste, enquanto a FAR domina grande parte do oeste e do sul.

