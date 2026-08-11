Ter, 11 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça11/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra

Exército dos EUA abriu fogo contra navio que tentou romper bloqueio no Irã

Estados Unidos mantêm bloqueio aos portos iranianos desde julho

Reportar Erro
Estreito de Ormuz, região estratégica do comércio no Golfo Pérsico, é um dos principais locais atingidosEstreito de Ormuz, região estratégica do comércio no Golfo Pérsico, é um dos principais locais atingidos - Foto: AFP / Divulgação

O Exército dos Estados Unidos informou nesta terça-feira (11) que abriu fogo contra um navio de bandeira panamenha que tentava se aproximar de um porto iraniano bloqueado pelas forças americanas.

Um helicóptero lançou dois mísseis contra a sala de máquinas do cargueiro Vela Nova, depois que sua tripulação "ignorou" as advertências americanas, informou o comando militar para o Oriente Médio, o Centcom, em um comunicado publicado no X.

Leia também

• Flávio diz que irá a debates com Lula e que não deve explicações sobre Master

• Tráfego no Estreito de Ormuz enfraquece e parlamento do Irã aprova proibição de navios dos EUA

• Dólar sobe a R$ 5,11 com aversão ao risco diante de impasse sobre Ormuz

É a terceira vez que os Estados Unidos detêm um navio à força desde que restabeleceram o bloqueio aos portos iranianos, em 14 de julho.

O Centcom informou que, até esta terça-feira, 55 navios que tentaram romper o cerco foram desviados e outros dois foram abordados.

As forças americanas já haviam bloqueado os portos iranianos entre 13 de abril e 18 de junho. Nesse período, nove navios foram impedidos de prosseguir e outros 140 foram desviados, de acordo com o Centcom.

O Irã exigiu que os Estados Unidos ponham fim ao bloqueio dos portos como parte de suas condições para reabrir o Estreito de Ormuz.

Essa via marítima é fundamental para o transporte mundial de petróleo e gás. O tráfego despencou devido aos ataques de Teerã contra navios na região.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter