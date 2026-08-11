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Guerra Exército dos EUA abriu fogo contra navio que tentou romper bloqueio no Irã Estados Unidos mantêm bloqueio aos portos iranianos desde julho

O Exército dos Estados Unidos informou nesta terça-feira (11) que abriu fogo contra um navio de bandeira panamenha que tentava se aproximar de um porto iraniano bloqueado pelas forças americanas.

Um helicóptero lançou dois mísseis contra a sala de máquinas do cargueiro Vela Nova, depois que sua tripulação "ignorou" as advertências americanas, informou o comando militar para o Oriente Médio, o Centcom, em um comunicado publicado no X.

É a terceira vez que os Estados Unidos detêm um navio à força desde que restabeleceram o bloqueio aos portos iranianos, em 14 de julho.

O Centcom informou que, até esta terça-feira, 55 navios que tentaram romper o cerco foram desviados e outros dois foram abordados.

As forças americanas já haviam bloqueado os portos iranianos entre 13 de abril e 18 de junho. Nesse período, nove navios foram impedidos de prosseguir e outros 140 foram desviados, de acordo com o Centcom.

O Irã exigiu que os Estados Unidos ponham fim ao bloqueio dos portos como parte de suas condições para reabrir o Estreito de Ormuz.

Essa via marítima é fundamental para o transporte mundial de petróleo e gás. O tráfego despencou devido aos ataques de Teerã contra navios na região.

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