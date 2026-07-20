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Estados Unidos Exército dos EUA afirma ter atacado alvos marítimos e centros de comando militar iranianos O comunicado foi feito por meio da rede social X

O Exército dos Estados Unidos afirmou na noite desta segunda-feira (20) que concluiu sua mais recente rodada de ataques contra o Irã, na qual mirou vários alvos para neutralizar a capacidade de Teerã de atacar navios no Estreito de Ormuz.

“As forças americanas atacaram centros de comando militares iranianos, capacidades navais, locais de lançamento de mísseis e drones, e sistemas de defesa aérea para degradar a capacidade do Irã de continuar atacando navios comerciais que transitam pelo Estreito de Ormuz”, disse o Comando Central dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom) no X.

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