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Guerra

Exército dos EUA afirma ter repelido ataques com mísseis iranianos no Golfo

"O Irã lançou vários mísseis balísticos contra países da região, mas todos falharam em seus objetivos", segundo um comunicado no X desse comando militar

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EUA e aliados do Golfo pressionam ONU por bloqueio do Estreito de OrmuzEUA e aliados do Golfo pressionam ONU por bloqueio do Estreito de Ormuz - Foto: Kawnat Haju / AFP

As forças americanas repeliram vários ataques iranianos na região do Golfo, onde interceptaram mísseis dirigidos contra o Bahrein e drones que tinham como alvo embarcações civis, indicou nesta terça-feira (2) o comando militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio.

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"O Irã lançou vários mísseis balísticos contra países da região, mas todos falharam em seus objetivos", segundo um comunicado no X desse comando militar. Nenhum militar americano ficou ferido, acrescentou.

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